Branimir Bunjac, bivši saborski zastupnik i bivši član Živog zida, oglasio se o medijskim natpisima koji govore da i dalje prima dvije trećine plaće kao zaposlenik OŠ Podturen u Međimurju dok je istovremeno zaposlen u Irskoj.

"Bilo tko tko je imalo pismen mogao zaključiti o čemu se tu radi ako je pročitao priopćenje ravnateljice škole", rekao je Branimir Bunjac bivši saborski zastupnik i bivši član Živog zida, po pitanju medijskih natpisa o tome kako nastavlja primati plaću za rad u osnovnoj školi, iako već godinu dana živi u Irskoj.

"Novinari to nisu u stanju shvatiti. Prva stvar, očito nemaju dovoljnu inteligenciju i drugo, unatoč tome donose prije svoj sud na temelju zlobe. Oni su sretni da vide da sam bolestan, da mi je brat umro, bili bi sretni da i ja umrem. Došli bi mi na sprovod pa plesali, kojekakvi babići, šprajci. Plesali bi na mom grobu. To bi im bio dokaz da su superiorni, pravi, važni. To su takvi ljudi, sitne duše", dodao je.

"Kad sam se vratio u Hrvatsku nakon godinu dana zbog optužnice koja je protiv mene podignuta staljinistički, namontirane optužnice, ne može me vratiti na radno mjesto, nego moram pričekati da se predmet završi, da mi izrekne suspenziju. A ja onda za to vrijeme imam pravo na dvije trećine plaće po zakonu, ne samo po zakonu nego po Ustavu. Nitko nije kriv dok se to ne dokaže na sudu", rekao je Bunjac.

Dodao je i da u Irskoj nije stalno zaposlen, nema nikakve doprinose te tamo ne plaća porez. Zatim je spomenuo, kako kaže, još jedan napad na sebe kada je okrivljen da je obiteljski nasilnik. Za priču je optužio Živi zid koji mu je to navodno smjestio. Dotaknuo se i smrti svojeg brata.