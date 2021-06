Bivši HDZ-ovac Damir Juzbašić novi je gradonačelnik Županje, koji je u petak uobičajenom primopredajom vlasti trebao preuzeti grad. No poraženi gradonačelnik Davor Miličević nije došao na primopredaju. Juzbašić je i bez predaje vlasti dolazio na posao. Procedura je obavljena tek nakon pet dana i naših mnogobrojnih upita.

Novoizabrani gradonačelnik Županje, nezavisni Damir Juzbašić, na izborima je uvjerljivo pobijedio donedavnog stranačkog kolegu, HDZ- ova Davora Miličevića. Za petak je bila predviđena klasična primopredaja vlasti, no ona se nije dogodila.

Miličević se nije sastao sa svojim nasljednikom i predao mu vlast, pa smo ga nazvali i pitali zašto se uobičajena praksa primopredaje kakvu smo gledali u ostalim gradovima nije dogodila.

"Gradskoj službi u petak sam predao zapisnik o stanju financija i investicija, napravljeno je kompletno izvješće i sve je napravljeno u skladu sa zakonom", rekao nam je opravdavajući svoj potez. Tvrdi da je u petak bio spriječen i da nije mogao doći na primopredaju vlasti, no da za tim nije bilo ni potrebe.

"Ja sam sve predao i potpisao. U petak sam bio spriječen, ali sam sve napravio što je trebalo. A zamjera li mi to tko... Ono što se traži po zakonu, to sam napravio. Sad to ima neku drugu priču, da se mene još više ponizi, to žele sada napraviti", rekao nam je poraženi gradonačelnik.

Potpuno drugačiju priču ispričao nam je potom novi gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. Kaže da nikakva izvješća njemu nisu stigla.

"S bivšim gradonačelnikom nemam komunikaciju. Ništa mi nije uručeno. Ja formalno od petka dolazim na posao, ali dokument o kojem govorimo nisam ni od koga zaprimio. Na urudžbenom nije ništa predano", rekao nam je.

Pola sata nakon razgovora sa starim i novim gradonačelnikom dogodio se obrat, i u gradskoj upravi Miličevićev zamjenik Mladen Dogan uručio je zapisnik i formalno predao vlast novom gradonačelniku Damiru Juzbašiću.

"Evo sad je moj zamjenik došao u Grad i predao Juzbašiću zapisnik koji sam ja napravio u petak. To je uručeno danas i formalno. U petak nisam bio u Županji, a i danas nisam u Županji, pa nisam mogao doći. Nema animoziteta između nas, sve je super", rekao nam je poraženi gradonačelnik Županje.

Zavrzlama s predajom vlasti u Županji tako je završena tek nakon pet dana i mnogobrojnih upita.