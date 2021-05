O slučaju HDZ-ova župana Blaženka Bobana, koji je pred kamerom ispričao kako je inscenirao požar na setu filma "Omen 666" američke produkcije koji se 2005. trebao snimati u Solinu, pitali smo tadašnjeg ministra kulture Božu Biškupića.

Odmah je pretpostavio zašto ga zovemo, no kazao je kako se tog slučaja – ne sjeća.

"Ma ne sjećam se ja toga, to je bilo prije 16 godina. Nije to ni bilo nešto tako važno da bi to čovjek držao u sjećanju", rekao je.

Kazao je da je o slučaju pročitao u medijima.

"Moram priznati da je u predizborno vrijeme to možda najčudesnija izjava, možda kandidat želi neku reklamu za sebe na taj način", rekao je bivši ministar.

U hrvatskoj povijesti snimanja stranih filmskih produkcija na povijesnim lokacijama kod nas bilo je još slučajeva u kojima lokalne vlasti nisu dopustile snimanje.

Sjetimo se primjera iz Dubrovnika, u kojem se 2014. snimala hit-serija "Igra prijestolja". Dubrovačka crkva produkciji je "sugerirala" da scenu u kojoj gola glumica prolazi ispred crkve sv. Nikole uopće ne snima.

Snimanje ključne scene za serijal tako je zabranjeno te potom preseljeno na drugu lokaciju, a svjetski mediji pisali su o tome da Katolička Crkva zabranjuje snimanja u državi koja se naziva sekularnom.