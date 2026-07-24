Bivši direktor u Olimpijskom odboru ostaje iza rešetaka

Bivšem direktoru Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti u petak poslijepodne određen je istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke.

Podsjetimo, Šegota je uhićen jučer pod sumnjom da je s bivšim direktorom alpskih reprezentacija u Hrvatskom skijaškom savezu Vedranom Pavlekom dogovorio da će nezakonito pogodovati Skijaškom savezu u zamjenu za novčanu naknadu.

Šegotu se tereti da je od 2022. do 2026. više puta nezakonito intervenirao u korist Skijaškog saveza, za što mu je Pavlek, preko Damira Raosa, ispaltio najmanje 160.000 eura, kao i dodatnih 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina.

USKOK ga sumnjiči i da je od 2023. do 2026., kako bi zametnuo trag novcu, kupovao investicijsko zlato, i to u vrijednosti od 131.580 eura. Također je neistinito prikazao da mito proizlazi iz zakonitog izvora.

Šegota je danas podnio ostavku na dužnost direktora. S njim je jučer bila uhićena i njegova supruga, no ona je puštena na slobodu.