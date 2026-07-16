Gotovo svi se nagodili, moglo bi se suditi samo Ivici Todoriću

Bivša revizorica koncerna Agrokor priznala je u četvrtak na Županijskom sudu u Zagrebu krivnju za malverzacije u aferi Agrokor te je sporazumno osuđena na devet mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju od četiri godine.

Revizoričin branitelj Alan Kubat rekao je kako Hrstić mora platiti i trošak sudskog postupka od 10.000 eura te da je presuda za počinjenje kaznenih djela pomaganja u zloporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja isprave odmah po izricanju postala pravomoćna.

Zamjenik ravnatelja Uskoka Tonći Petković je kazao da će sud naknadno izvijestiti o eventualnom potvrđivanju optužnice nakon nestranačke sjednice optužnog vijeća protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivera Discordije, u odnosu na kojeg je postupak u listopadu prošle godine razdvojen zbog bolesti.

Nestranačka sjednica optužnog vijeća je kazneni postupak u kojem sudsko vijeće odlučuje o osnovanosti i zakonitosti podignute optužnice bez prisutnosti stranaka odnosno tužiteljstva, okrivljenika i njihovih branitelja.

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo u srpnju prošle godine je protiv Ivice Todorića i još pet osoba podiglo novu optužnicu u slučaju Agrokor koja je ranije dva puta dorađivana i čije je ključno i najskuplje financijsko vještačenje proglašeno nezakonitim pa je rađeno novo.

Ukupna šteta za Agrokor više od 179 milijuna eura

Iz podignute optužnice, kojom je sada umjesto 15 obuhvaćeno šestero okrivljenika, proizlazi da sveukupna šteta za trgovačko društvo Agrokor iznosi gotovo 180 milijuna eura, dok je u prijašnjoj optužnici šteta iznosila preko 1,2 milijarde kuna.

Na prošloj sjednici optužnog vijeća, održanoj prije devet mjeseci, obrana Ivice Todorića zatražila je izdvajanje posljednjeg knjigovodstveno-financijskog vještačenja kao nezakonitog dokaza.

Riječ je o knjigovodstveno-financijskom vještačenju koje je vodio tim austrijskih vještaka predvođenih Karlom Hengstbergerom, a koje je stajalo oko milijun eura i za koje je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu krajem 2024. zatražilo dodatnih godinu dana za dovršetak prije podizanja optužnice.

Prema navodima Todorićeve obrane, riječ je o vještačenju koje se temelji na ranijem nalazu koje je sud odbacio kao nezakonit dokaz jer su ga radili vještaci koji su bili u sukobu interesa.

Na sjednici optužnog vijeća održanoj prošlog listopada bivši član uprave Agrokora Tomislav Lučić i nekadašnji Agrokorovi direktori Alojz Pandžić i Marijan Alagušić priznali su krivnju te su se na sudu nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blaže kazne.

Lažno predstavljali financijsko stanje Agrokora

Lučić je sporazumno osuđen na jedinstvenu uvjetnu kaznu od 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 50.000 eura, a mora platiti i 40.000 eura sudskih troškova.

Krivnju je priznao te se nagodio s tužiteljstvom i Alojzije Pandžić. Uvjetno je osuđen na jedinstvenu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Mora platiti i oko 50.000 eura sudskih troškova. Kako se odrekao prava na žalbu presuda je odmah postala pravomoćna.

Također, krivnju je priznao i Marijan Alagušić koji je na temelju sporazuma osuđen na uvjetnu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to, Alagušić mora platiti i sudske troškove.

Državno odvjetništvo podignulo je krajem srpnja prošle godine novu optužnicu kojom Todorića i Lučića tereti kao ključne aktere zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje poslovnih isprava, dok se Pandžiću, Alagušiću, Discordiji i Hrstić stavljalo na teret pomaganje u tim nedjelima.

Prema navodima tužiteljstva, u razdoblju od 2006. do sredine 2016. godine, dvojica prvookrivljenika dogovorili su lažno predstavljanje financijskog stanja Agrokora, čime su sebi i povezanim društvima isplaćivali nepripadajuće dividende i pogodovali vlastitim interesima.

Treća verzija optužnice izvorno podignute protiv 15 okrivljenika

Između 2013. i 2017. Todoriću je navodno isplaćeno preko 100 milijuna eura s računa Agrokora kako bi njime otkupio dionice tvrtke od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sve je to provedeno bez odluka nadzornih tijela, protivno zakonima i bez stvarne namjere za povrat novca, a lažnom dokumentacijom nastojali su se prikriti protuzakoniti transferi.

Todorić je, stoji u optužnici, naredio i brojne isplate gotovine sa žiro-računa švicarske tvrtke u vlasništvu Agrokora, koristeći dio novca za privatne potrebe članova svoje obitelji i osobne troškove.

Alagušić i Pandžić su, u najkraćim crtama, osiguravali "čiste" financijske izvještaje, svjesno zaključujući neistinite podatke u poslovne knjige kako bi stvorili podlogu za lažnu dobit.

Revizori Discordia i Hrstić svake su godine navodno potpisivali revizorska izvješća s povoljnim ocjenama, unatoč činjenici da su znali za lažno prikazano stanje računa i rezultate poslovanja Agrokora. Na taj način omogućili su višegodišnje izvlačenje nepripadajućih dividendi te prikrili pravu sliku poslovanja.

Riječ je o trećoj verziji optužnice u slučaju u kojem je izvorno optuženo čak 15 osoba – među njima Todorićevi sinovi i bivši vodeći ljudi Agrokora.

No, nakon novih vještačenja i revizije dokaza, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odustalo je od kaznenog progona za devetero ranije optuženih, utvrdivši da za njih nema dovoljno dokaza.

Na posljednjoj optužnici ostalo je šest mena. Četvero ih se nagodilo.

Zbog zdravstvenog stanja neizvjesna je sudbina postupka protiv revizora Silvija Discordije, pa je moguće da će se Ivici Todoriću jedinom suditi u slučaju Veliki Agrokor.