Završilo je 57. redovito plenarno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije. Biskupi su novinare izvijestili o zaključcima zasjedanja.

Među zaključcima je bila analiza nacionalnog susreta katoličkih obitelji koji je održan u rujnu, proslava 25. obljetnice hrvatskog Caritasa i pohod biskupa ''ad limina'' u Rimu.

Na upit novinara osvrnuli su se i na subotnji prosvjed u Vukovaru. ''Ako je to miran prosvjed, ne znam onda čemu bi to trebalo plašiti. Ali čujemo, s druge strane, sa strane Vlade, da tu ima nešto drugo, a što je to drugo nama to nije poznato'', rekao je mons. Zdenko Križić, gospićko-senjski biskup.

''Nestali, da se konačno pristupi žrtvama i pogibeljima, roditeljima koji traže svoje očeve, svoje sinove i tu ih ja podržavam i danju i noću u tome, a ovo drugo ne razumijem'', smatra splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić.

