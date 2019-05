Biljana Borzan otkriva kako se u redove SDP-a nakon dobrih rezultata na europskim izborima vraća entuzijazam.

Hoće li ovaj rezultat iznad svih očekivanja pomoći da se prevladaju podjele u SDP-u?

Javilo mi se nekoliko stotina kolega iz stranke s različitim porukama i komentarima. Popriličan se optimizam i entuzijazam vratio među ljude, jer i oni koji su bili kritičari prema trenutnom rukovodstvu stranke to nisu radili na osobnoj razini nego jer su imali dojam da rejting SDP-a pada. Takvi su bili rezultati anketa. To ih je motiviralo da budu kritični. Rezultat pokazuje da razloga za to nema, no moramo stremiti k još boljim rezultatima.

I Vi ste svojedobno otvoreno kritizirali Davora Bernardića. Jeste li razgovarali s njim, je li moguće da povuče suspenzije četvorici? Čemu se oni nadaju na tragu njegovog govora da je potrebno jedinstvo SDP-a?

Nisam s njim o tome razgovarala, ali nadam se da je takva ideja prisutna kod njega i da je to bilo odgođeno zbog europskih izbora. Ali ako postoji takva ideja, mislim da je sada pravi trenutak da se provede je kolege koji su suspendirani su izuzetno cijenjeni i među biračima i mogu dati veliki doprinos u Predsjedništvu stranke i stranci općenito.

Nekoliko stranaka na ljevici vam je otelo dio glasova. Je li vrijeme za ujedinjenje ljevice?

Ukoliko se to ne dogodi, teško da možemo ozbiljnije zaprijetiti HDZ-u. Iako su i oni sada u dosta lošoj situaciji. Daleko veći postotak birača se opredijelio manjim strankama na desnici nego manjim strankama na ljevici. Ne možemo si priuštiti bilo kakvo rasipanje. Nadam se da ćemo u idućem periodu dogovor tko bi mogao biti zajednički predsjednički kandidat testirati postoji li snaga među nama da zatomimo nekakve sujete i taštine i razlike u razmišljanjima.

Ima li već razgovora o tome?

Koliko je meni poznato, za sada još nema.



