SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan u subotu je zahvalila biračima u Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku koji su joj na izborima za EU parlament dali 7.564 preferencijalnih glasova (županija), odnosno njih 4.136 (Osijek), a ocijenila je i kako je na loš rezultat HDZ-a utjecao niz afera i "loše posložena lista".

„Rezultat izaziva ponos i zadovoljstvo, no to je rezultat koji obvezuje i motivira da nastavim raditi jednakim žarom kao i do sada“, rekla je Borzan.

Komentirala je i izjavu HDZ-ovog saborskog zastupnika Mire Kovača prema kojoj je "SDP profiter HDZ-a" na tim izborima rekavši kako je jedan od razloga lošeg HDZ-ovog rezultata način na koji je bila posložena lista HDZ-ovih kandidata.

Plenković štedio sebe kako ga nitko na listi ne bi zasjenio

„Bila je posložena tako da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković štedio sebe kako ga nitko na listi ne bi mogao zasjeniti na način da dobije veliki broj preferencijalnih glasova i tako postane zvijezda izbora. To jeste bila greška, no rekla bih da je još više na loš rezultat HDZ-a utjecao čitav niz afera u zadnjih godinu - dvije. Građani su uvidjeli da vladajuća stranka ne vodi državu u dobrom smjeru i to su na izborima kaznili“, kazala je Borzan.

Upitana kako će dobar izborni rezultrat utjecati na unutarstranačke odnose u SDP-u Borzan je rekla kako se nada da će unutar stranke zavladati konstruktivna atmosfera jer oni u SDP-u, kako je rekla, "nemaju ideoloških razmimoilaženja kao što to ima HDZ".

"Mi se oko bitnih životnih tema slažemo, jedino imamo prijepore oko osoba u smislu okupljanja oko ovog ili onog čovjeka. Čini se da se takvi problemi sada pojavljuju u HDZ-u s obzirom na činjenicu da su se Davor Ivo Stier i Miro Kovač praktički kandidirali za predsjednika stranke", rekla je Borzan.

Predizbori bi iscrpili članstvo

Novinare je zanimalo i je li bolje rješenje za SDP da svog predsjedničkog kandidata izaberu konsenzusom ili da idu unutar stranke u predizbore za predsjedničkog kandidata.

Predizbori, mišljenja je Borzan, ne bi bili dobro rješenje.

„Oni bi iscrpili članstvo ali i kandidate koji bi se potrošili u unutarstranačkoj borbi za predsjedničkog kandidata i ušli umorni u predsjedničku kampanju. Smatram da je aktualnu predsjednicu moguće pobijediti, ona u anketama stoji lošije nego njezini prethodnici u ovo doba mandata. Ako izađemo sa dovoljno dobrim zajedničkim kandidatom kojeg bi zajednički dogovorile stranke lijevog centra, te bismo izbore mogli dobiti“, konstatirala je.

Komentirajući činjenicu da se sve češće bivši SDP-ov predsjednik i premijer Zoran Milanović spominje kao mogući predsjednički kandidat SDP-a, Borzan je rekla kako je svjesna da po anketama Milanović dobro kotira.

„Smatram da treba biti nekoliko kandidata koji bi prije toga trebali pristati biti kandidati, a ne da se govori o osobama koje se nisu izjasnile da su za to zainteresirane. Možda je to Ivo Josipović, možda Tonino Picula, ne bih špekulirala sa imenima“, zaključila je Borzan. (Hina)