Mural Malog princa u podvožnjaku u Čulinečkoj ulici u zagrebačkoj Dubravi uljepšavao je dan prolaznicima od 2016. godine. Prije nekoliko dana je naprasno nestao. Prebojen je, a stanovnici Dubrave su zgroženi.

Nestanak Malog princa uznemirio je stanovnike Dubrave kojima je šareni mural uljepšavao prolazak sivim podvožnjakom. Grafit je nestao pod novim slojem boje, a krivci za to su, kažu u Mjesnom odboru Čulinec, BBB-i iz Kluba navijača Dinama.

Njima je Mjesni odbor dopustio izradu grafita u podvožnjaku, ali pod uvjetom da ne diraju postojeće grafite, to jest Malog princa. No "nisu bili fer i prefarbali su ga na svoju ruku", kazala nam je predsjednica Vijeća mjesnog odbora Čulinec Branka Budimir, koja najavljuje da će Princa vratiti čim to dozvole prilike. Navijači Dinama također su se obvezali prijaviti početak radova, ali ni to nisu učinili. Poslali smo upit Klubu navijača Dinama, no do objave ovog članka nismo dobili odgovor.

Brisanje murala prijavljeno je policiji koja će postupati po rješenju koje im je dostavio Mjesni odbor. Budimir je već u kontaktu s organizatorom murala kako bi se napravio novi Mali princ, ali ovog puta na istočnoj strani podvožnjaka. S BBB-ima se ne misle svađati.

"Svakako ćemo ga vratiti. Mali princ je dio Čulinca i dio Dubrave", kazala je.

Kako je nastao Mali princ?

Budimir nam je otkrila i kako je nastao mural Malog princa 2016. godine. Otkad se pojavio na zidu podvožnjaka postao je dio gradske urbane kulture poput Hendrixova mosta, no dosad se nije znalo kako je tamo dospio.

"Dečko je 2016. dao napraviti grafit curi za rođendan. Pozvao je autore iz Novog Sada. Tada mural nije imao dozvolu, sad je ima. Oni su to radili po noći, skrivali se... U kontaktu sam s organizatorom da pozovemo dečke da dođu i naprave novi grafit. Kako su iz Novog Sada, to je zbog koronavirusa sad otežano, ali čim se stvore uvjeti, dovest ćemo ih da nam vrate Princa", kazala je Budimir za DNEVNIK.hr.

"Priča je još ljepša jer su njih dvoje završili zajedno, a djevojka je sad i trudna", dodala je predsjednica Mjesnog odbora.

Stanovnici ogorčeni: "Mali princ bio je zagrljaj sa zida odmah ujutro"

"Mali princ bio je jedini dašak boje koji sam vidio u dijelovima Dubrave gdje živim i krećem se, a da to nisu žvrljotine i frustracije, poruke tipa ubij ovog ili onoga ili 'Mamiću cigane', ustaških grbova po ormarićima Elektre ili plinare... Netko je stvarno uložio hrpu truda, savršeno ga je izveo i mislim da smo ga svi iz toga dijela grada voljeli. Vučeš se ujutro u koloni kroz još jednu hrpu sivog betona podvožnjaka i imaš bar neki prizor koji nije depresija ili mržnja. Zagrljaj sa zida odmah ujutro. Sjetiš se nekad i knjige i koliko je opasno stvari gledati površno i bez ikakve dubine, s uskim pogledom na svijet, što bi se reklo "samo očima", a to je nešto što baš kod nas prevladava u svim aspektima života i tako odgajamo i djecu.

Taj mural bio je simbol kreative, a ne destrukcije. Po tome se razlikovao od svega drugoga", rekao nam je Igor Vihanek, koji se jučer neugodno iznenadio prolazeći kroz podvožnjak u kojem više nema Malog princa.