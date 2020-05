S dalmatinske turneje premijer Milanu Bandiću, čiji zastupnici su mu itekako koristili u ovom mandatu, poručuje kako će se vidjeti hoće li uopće prijeći izborni prag. No Bandić se više bavio odgovorima na prijetnje radnika ZET-a koji mu zbog oduzetih uskrsnica najavljuju tužbe.

Prije više od mjesec dana, Milan Bandić najavljivao je veliku štednju.

"Kresanje primanja na svim razinama u Gradu", poručio je zagrebački gradonačelnik 13. travnja.

Ali čini se da je uštedio jedino na radnicima kojima je uzeo uskrsnice. Bez konzultacija sa sindikatima taj novac preusmjerio je u Fond za potres. Sada dio radnika ZET-a najavljuje tužbe jer žele svoju uskrsnicu natrag.

"Naravno da je odluka donesena prije nego se sjelo i razgovaralo i to je najveći problem u cijeloj toj priči. Potresom je zahvaćeno puno naših ljudi, iz Prigorja, Markuševca. Puno ljudi koji su stradali i kojima bi zaista bilo bogohuljenje uzeti tih 600 kuna jer i oni imaju veliku štetu na objektima" rekao je Anto Jelić, predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a.

Ali zato nije štedio na svojim suradnicima. Kako Nova TV neslužbeno doznaje, neki suradnici otišli su u mirovinu, ali i dalje primaju plaću od oko 20 tisuća kuna tako da rade na ugovor o djelu. Uz to, naravno primaju i svoju mirovinu.

"Znam da sam tražio mišljenje Ministarstva uprave na tu temu. Od 1.6. svi koji su ispunili uvjete za mirovinu ne mogu više raditi i primati plaću", rekao je Bandić.

Plaća se u Gradu u ovo krizno vrijeme nije rezala, kako je prvotno najavljivao gradonačelnik.

Već se istovremeno, kaže Mišić iz SDP-a, masa plaća u Gradskoj upravi povećala za 3 milijuna kuna.

"Grad Zagreb ima 27 pročelnika, 50-ak zamjenika pročelnika, a sam gradonačelnik ima više savjetnika nego Vlada ministara. Ovdje ne govorimo o smanjenju plaća onim vrijednim radnicima Gradske uprave“, poručuje Matej Mišić, SDP-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.



Radnicima koji najavljuju tužbu zbog uskrsnica, Bandić poručuje da za to nema potrebe. On će im to nadoknaditi bonom.

"Bon u naravi za taj gubitak uskrsnice za koji oni nisu htjeli podijeliti solidarnost, rekao je Bandić.

I dok se svi pozivaju na solidarnost - još se jednom pokazalo da je vladajući i radnici doživljavaju na drugačiji način.

