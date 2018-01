Besplatan vrtić, lako dostupno zemljište, visoka naknada za bebe, stipendije. Zvuči kao život u Finskoj. Ipak, toga ima i u Hrvatskoj. Mala istarska općina Bale sa svega nešto više od tisuću stanovnika, zna kako motivirati mlade. Uz takav život nemaju razloga razmišljati o odlasku.

Dea Lordanić je studentica. Njena stipendija od dosadašnjih 600 s novom se godinom povećala na tisuću kuna. ''Moram svaki dan putovati iz Bala do Pule pa mi stipendija dobro dođe'', rekla je Dea. Osim za kartu i knjige, imati će sada, kaže, i svoj džeparac za kavu.

Od ove godine sva baljanska djeca u vrtić odlaze besplatno. Veliko je to rasterećenje, posebno za obitelji s više djece. ''Za moju mladu obitelj to vrlo puno znači, jer troškovi vrtića su oko 600 kuna mjesečno, a pošto će nam taj iznos ostati u našem kućnom budžetu to će za nas biti velika pomoć'', ispričala je Alessandra Civitico Božić.

Velika pomoć bit će i deset tisuća kuna potpore za novorođenčad koju će Matea Dušić dobiti kad za dva i pol mjeseca rodi.

''Automatski sve ono što smo mislili kupiti je puno jednostavnije za riješiti i nije toliko financijski udar nakon rođenja djeteta i sada zadnjih par mjeseci koliko još traje priprema za dijete'', kaže Matea.

Srećko Domitrović ima tri curice. U šali kaže da se prije 13 godina ''udao'' u Bale. ''Jednostavno sam shvatio da je ovdje lijep život i vidio sam da općina napreduje i odlučili smo ja i žena koja je inače Baljanka ostati živjeti ovdje'', kaže Srećko.

I tu su, kaže, na ovom mjestu u pravom trenutku. Zemljište na kojem grade obiteljsku kuću platili su jednu kunu.

''Tu smo ipak vidjeli priliku da stvorimo nešto svoje, jer inače je teško stvoriti nešto. Ali uz potporu općine s tim zemljištem napravit ćemo si kuću'', dodaje Srećko. O odlasku ni ne pomišljaju. Sve što im treba, tvrde, imaju.

''Sigurna sam da ne bih otišla. Sviđa mi se živjet ovdje. To je velika motivacija. Mislim da je ova odluka bila baš pozitivna i da će privući velik broj mladih ljudi'', kazala je Alessandra.

''Meni se sviđa. Stvarno je mirno mjesto. Ima sve, sve je dostupno a ono što nije - Pula i Rovinj su jako blizu'', objašnjava Matea.

Recept zvuči jednostavno. Zašto je onda u Hrvatskoj tako rijetko?