Naša zemlja obiluje komparativnim prednostima u odnosu na mnoge druge, kada govorimo o geografskom položaju, prirodi koja nas okružuje i mogućnostima suživota s njome. Imamo i privilegiju živjeti i raditi od prirode, a sve bez da je narušavamo.



Istra, magična zemlja u kojoj se spaja razvedena obala i zelena unutrašnjost, kulturno-povijesna baština i održivi turizam, panoramske ceste i ekološka proizvodnja; uistinu je najplodnije tlo za podizanje svijesti o važnosti zaštite prirode, unapređenju života lokalnih zajednica, očuvanju prirodnih i kulturnih resursa. Prirodu je nemoguće nadmašiti te samo prirodni sastojci, proizvedeni na održiv način i bez korištenja štetnih kemikalija mogu u konačnici postati vrhunski proizvod.

Jednako tako i Audi ima vrhunske sastojke koje iskustvom i strašću pretače u izvrsne automobile. Bez obzira radi li se o automobilima s klasičnim ili električnim pogonom, Audi uvijek postavlja standarde na području tehnologije i dizajna. Nagrađivani motori, mjenjači ili sustavi pogona, kad se radi o klasičnim automobilima, odnosno baterije, elektromotori te sustavi za upravljanje energijom kad je riječ o električnim automobilima.Najbolji primjer za to je Audi e-tron GT quattro koji je jedan od najboljih električnih automobila koji postoje na tržištu i to ne samo po ultimativnim performansama budući mu do 100 km/h treba samo 4,1 s, a u RS izvedbi 3,3 s. S električnim sustavom koji radi s naponom od 800 V, e-tron GT ima snagu punjenja od 280 kW, što je u ovom trenutku najveća vrijednost za neki serijski automobil. Baterija kapaciteta 84 kWh neto (93 kWh bruto) može primiti energiju potrebnu za 100 km vožnje za samo 5 minuta, dok punjenja od 5 do 80 posto razine napunjenosti traje 23 minute. Tepisi i podne prostirke izrađeni su od Econyla, materijala koji se sastoji od 100 posto recikliranih najlonskih vlakana. Dolaze iz proizvodnog otpada, ostataka tkanina i tepiha ili plastičnog otpada iz oceana.

Nešto što bi drugi smatrali otpadom, u Audiju složenim tehnološkim procesima pretvaraju u čistu ljepotu – reciklirane pet boce koriste se za proizvodnju navlaka ili tepiha, poklopci prtljažnika i dijelovi podova… rade se od recikliranog poliestera. Sakupljaju se ostaci aluminija i prenamjenjuju… Sve se promišlja i unaprjeđuje.Prvi potpuno električni model marke s četiri prstena bio je SUV. Audi e-tron je 2017. otvorio novo poglavlje u povijesti tvrtke iz Ingolstadta te istovremeno postavio standarde po pitanju performansi, dosega, odnosno brzine punjenja. Q4 e-tron i Q4 e-tron Sportback prvi su kompaktni SUV modeli u Audijevoj ponudi, a nakon premijere u travnju, Audi Tour e-xperience je prva prilika za vožnju Audija Q4 e-tron, te hrvatska premijera Q4 Sportback e-tron modela.Modeli Q4 e-tron su ne samo električni već i potpuno digitalni te donose i potpuno novu dimenziju upravljanja bilo da se to radi preko dodirnih površina novog kola upravljača, putem središnjeg MMI touch zaslona čija je veličina do 11,6" ili govornim naredbama normalnim govorom.Iako nije potpuno električan Audi Q8 TFSI e s plug-in hibridnim pogonom može prevesti do 45 km, odnosno većinu dnevnih gradskih potreba, samo s električnim pogonom. Na duljim putovanjima kombinacija snažnog 3.0 V6 motora snage 250 kW (340 KS) i elektromotora snage 100 kW, omogućuje iznimno malu potrošnju benzina (2,7 – 2,8 l/100 km) bez žrtvovanja performansi. Audi ima najširu paletu plug-in hibridnih pogona na tržištu, kombinacija naprednih TFSI motora i električnog pogona predstavlja najbolje od oba svijeta.A svijet treba usmjeriti u promjene. Mijenjanje naših navika, ključno je za bolju budućnost, a kada se sve male promjene zbroje, one uistinu mogu značiti veliku promjenu i održivu budućnost.

U sklopu Audi Tour E-xperiencea uzvanicima su na raspolaganju bila plug-in hibridna i vozila snažnog električnog pogona, ali i gastronomska tura u kojoj su imali mogućnost kušanja autohtonih domaćih proizvoda iz ekološkog uzgoja. U Tour E-xperience uvrstili su certificirane ekološke proizvođače iz Istre koji svojim radom i proizvodima mogu poslužiti kao primjer održivog poslovanja i koji dijele njihovu #FutureIsAnAttitude filozofiju.Audi se odavno pozicionirao kao brend koji je svojim tehnološkim dostignućima uvijek korak ispred. Ovim Tour E-xperienceom uzvanicima su pružili mogućnost da zavire u njihovu pozadinu kako bi bili dio održive budućnosti.