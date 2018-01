O rejtingu stranke i povjerenju dijela članova u predsjednika Davora Bernardića za Dnevnik Nove TV govorio je Arsen Bauk.

Satima je vrh SDP-a sastančio u stranačkoj središnjici. Najveća oporbena stranka već dugo nije simbol političkog zajedništva. Na predsjedništvu stranke dogovarali su strategiju kako popraviti rejting koji je najniži u posljednje tri godine. Davor Bernardić priznaje kako je propusta bilo i s njegove strane, ali o svim problemima, poručuje, treba pričati isključivo unutar stranke.

Na tu je temu sa SDP-ovim Arsenom Baukom razgovarala reporterka Nove TV Barbara Štrbac.

Rejting je takav kakav je. Jeste li detektirali što radite pogrešno?

Rejting je rastao i padao SDP-u zadnjih 15 godina, pa će se, nadamo se, to dogoditi i ovaj put. Nakon pada, doći će do rasta. No pad ni rast ne dolaze sami od sebe. To je sasvim sigurno i na nama je da detektiramo što radimo krivo. Rejting pada dva mjeseca, to da pada dugo nije točno. Zadnja dva mjeseca je dva puta došlo od pada rejtinga po jednoj anketi. Ali da sad ne ratujemo brojkama, činjenica je da građani u svom odgovoru na pitanje koji su najveći problemi u zemlji najviše ističu gospodarske probleme. I činjenica je da je najviše inicijativa koje je SDP imao u svom radu protekle godine bilo u gospodarskom dijelu.

Ali isto tako činjenica je da je najmanje što je bilo prisutno u medijima pitanje o gospodarskom dijelu. Dakle, naše inicijative bile su i o raščišćavanju stanja u Agrokoru, za pomoći određenim socijalnim skupinama i tako dalje. Ali očito da ćemo morati poraditi i na načinu prezentiranja tih stavova i to vrijedi od predsjednika pa do svakog člana.

Znači li to da pogrešno komunicirate sve to što radite?

Ima onih koji ne rade ništa pa dobro komuniciraju pa ponekad prolaze bolje. Dakle očito je da će se tu morati vidjeti na koji način to bolje raditi.

Živi zid vam krade birače. Možete li se nekako suprotstaviti njihovom rastu? Što ćete vi učiniti?

Mislim da nama rješenje nije da budemo kao Živi zid.

Što ćete učiniti da budete bolji od Živog zida?

Mi smo još uvijek bolji od Živog zida po anketama, po broju zastupnika, po svemu onome što se može raditi kad se usporede dvije stranke. Ja ne mislim da je rješenje za Hrvatsku ni Živi zid ni Most niti bilo koje druge političke stranke kojima iz samog naziva ne možete zaključiti o čemu se tu radi. Dakle očito se jednom dijelu glasača na razini pojavnosti ponekad sviđa takva retorika, ali to nisu rješenja.

Stječe se dojam da dio vrlo istaknutih članova stranke, saborskih zastupnika nema povjerenja u vodstvo stranke, predsjednika Bernardića. Vjerujete li da je on čovjek koji može vratiti rejting?

Što se tiče dojma, neki istaknuti članovi kluba zastupnika su to javno komunicirali. Dakle, to nije dojam, to je javno komunicirano. Nisam čuo da su oni to svoje mišljenje promijenili. Mi smo demokratska stranka i o predsjedniku i svima nama odlučuje se na način koji je predviđen svim aktima stranke. Mi ovaj ili sljedeći mjesec imamo stranačku konvenciju gdje će predsjednik podnijeti izvješće i to će biti ono što će članstvo reći radi li se dobro ili ne. A što se tiče pojedinačnih izjava svatko onaj tko ima nešto za reći i želi da dospije u medije, najlakše je reći da se ne slaže s ovim ili onim.

Mislite li da će vašem rejtingu pomoći vaše partnerstvo s HSS-om?

Pa naše partnerstvo s HSS-om je čini mi se formalizirano u petom mjesecu. I mislim da nam neće ni pomoći ni odmoći. Ako postoji neka sinergija u tim sporazumima koji daju bolji rezultat, ako postoje članovi HSS-a za koje su naši glasači ocijenili da su im prihvatljivi ono može u jednom dijelu pomoći, ali moj stav je da mi trebamo prvenstveno raditi na tome da sami pojačamo svoj rejting, a da onda nakon toga, nakon izbora da pokušamo pridobiti ne stranke koje s nama žele formirati parlamentarnu većinu. To bi trebao biti recept.

Iz taktičkih razloga se, zbog izbornog zakona može kombinirati s koalicijom u pojedinim izbornim jedinicama ili da budem direktan, mislim da na sljedeće izbore moramo izaći kako je HDZ izašao 2016., dakle u pravilu sami, a u pojedinim izbornim jedinicama tražiti saveznike za jedan ili dva mandata.

