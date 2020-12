Koliko vas zna što je abakus? I što je najvažnije - koliko vas ga zna koristiti?

Jedanaestogodišnje blizanke Antea i Mare Mileta bolje od abakusa koriste mozgove. Naime, upravo ljetos jedna od njih postala je svjetska prvakinja u nevjerojatnoj tehnici brzog računanja - mentalnoj aritmetici. Za svega desetak sekundi zbroji i oduzme 800 brojeva! Bez kalkulatora i bez papira.

Iako bi račune u trgovini ili slastičarnici iz glave mogla zbrojiti u svega nekoliko sekundi, u školi im ta fora ne prolazi. Matematičke testove ipak moraju riješiti kao njihovi vršnjaci. Fair play! A njih dvije definitivno nisu poput ostalih. Razlikuju se od školskih kolega, ali i jedna od druge. Jedino što im je zajedničko jesu ormari prepuni medalja i trofeja iz karatea i fascinantna brzina njihovih mozgova

''Više smo kao pas i mačka jer smo skroz različite, imamo drugačije karaktere'', kaže Antea.

Iste, a drugačije.

Dvije sestre.

Rođene na isti dan.

Isti sat.

Ali, ne i u istu minutu.

Mozgovi dviju sestara blizanki - fascinantni su strojevi.

''Prvi put kad smo probali, bilo je brzo, a to je bilo na 1200 milisekundi. Nisam uopće znala da ćemo moći postići da bude na 500 ili 100'', objašnjava Antea.

Njihov mozak ne radi sto, njihov radi 500 na sat. Zapravo, Marin nešto brže, točnije, najbrže na svijetu.

''Prvo, meni nešto govori ćaća, mater nešto Dubai, Mare, ja okej, ono što je to? Ja nisam ništa shvaćao, onda meni kaže oborila svjetski rekord. Ja se uopće čudim što postoji svjetski rekord u tome i na kraju kad sam saznao što je to, malo sam istraživao i bilo mi je srce veliko naravno'', objašnjava brat Toma (16).

A kako i ne bi, kada je njegova mlađa sestra, osvojila svjetsko zlato. Mare Mileta postala je ljetos svjetska prvakinja u mentalnoj aritmetici!

''Meni je to ne znam, nekako bilo normalno jer svaki dan riješavamo zadatke'', kaže Mare.

Mentalna aritmetika, odnosno Hikari. Doslovno prevedeno s japanskog bilo bi svjetlost. Odnosno - buđenje mentalnih procesa. A ono u čemu je Mare tata mata jest - Anzan - odnosno dualno računanje.

''Jedan zadatak računa lijeva hemisfera, a drugi zadatak desna hemisfera. One su postigle razinu da im surađuju desna i lijeva strana mozga. I na taj način njihovo je pamćenje doseglo maksimum'', objašnjava Ksenija Kovač, iz škole Malac Genijalac.

U isto vrijeme morale su riješiti dva zadatka. Jedna strana mozga rješavala je jedan, dok se druga bavila drugim. Svaki zadatak imao je 400 brojeva, koji su se pojavljivali u manje od sekunde. Manje od treptaja oka dovoljno im je da sve te brojeve zbroje i oduzmu.

''Ja sam njih primijetila već na samoj radionici su mi se istakle i potajno sam htjela da dođu u moj razred i sasvim slučajno su došle'', kaže Ksenija Kovač.

Zna Ksenija prepoznati nadarenu djecu. To joj je posao. Međunarodna škola u kojoj predaje, bavi se upravo tim: radi na razvoju dječjih intelektualnih i kognitivnih sposobnosti. Diljem Hrvatske ima ih 11. U šibensku školu za malene genijalce, svoje je djevojčice upisao tata Mileta.

''Matematika mora biti u funkciji stvarnoga života, ovo što rade njih dvije, ja to ne gledam na način da one sad budu ne znam živi kalkulatori, ja to gledam da u ovoj dobi, dok one još odrastaju, se njihov mozak formira da formira s poveznicama koje se ne bi formirale da ne rade ovo što rade'', objašnjava otac Danijel Mileta.

Puna kuća medalja

Lucija, Toma, Mare i Antea. I više od 500 medalja u kući. Svih četvero su državni i regionalni prvaci u karateu. Ali, nije to samo do šampionskog grada Šibenika u kojem žive - nešto je i do gena.

Mama Marijana i tata Danijel u kuhinji su krenuli u obaranje ruku, a djeca su davala svoja predviđanja tko će pobijediti.

"Ja mislim da će ćaća jer čim je pristao na neku igru on miriše tu pobjedu", rekao je Toma.

"Ali nemojmo se zavarat jer nije ni mama slaba. Ima tu veliki mišić, ne znam ja", upozorila je Lucija.

Maminim sportskim stopama - nastavit će sin. Antea mašta kako će jednog dana postati balerina. A Luce i Mare? One imaju plan postati liječnice. Svijet spašavati u bijeloj kuti. Iako već sada i s 11 Mare obitelji daje razlog za ponos.

"Onaj tren kad je završila kad ju je proglasilo da je prva, onda ono... Bila sam baš ponosna na nju. Najdraže mi je to bilo...", ponosna je starija sestra Lucija.

Ipak, u moru medalja, ako Mare pitate, najsjajnija je staklena plaketa s radnog stola. Podsjetnik da je njezin mozak bio ne brz i brži, već najbrži.

''Odmah u startu se vidjelo da su izvanprosječnih sposobnosti, da su talentirane za matematiku i jednostavno tražile su još, još, još, još i uspjele su razviti tu tehniku do maksimuma. Rade kod kuće, na satu, ljubav prema matematici, sve se spojilo'', kaže Kovač.

Mentalna aritmetika nastala je u Japanu, a potom je zaludjela i zapadni dio svijeta. ''Nastoji se potaknuti aktivacija obje hemisfere te je rezultat te aktivacije dolazi do poboljšanja kognitivnih sposobnosti kao što su koncentracija, pamćenje, inteligencija, mašta i vizualizacija'', kaže Kovač.

Da biste uspjeli savladati ovu fascinantnu vještinu, potrebno je ono što možda i vi imate doma. Drevna računaljka ili abakus. Naime, upravo to rade njihove ruke u zraku dok mozak računa. Pomiču kuglice na zamišljenom abakusu!

"Bilo mi je čudno da ruke moramo držati ovako jer sam prvo mislila da mi to samo u glavi računamo, a ne s rukama i onda oni brojevi i bilo mi je čudno. Ja nikad nisam vidjela tu spravu", kaže Antea.

"One su meni nešto pustile, ja ne bih preko abakusa, ja bih u glavi, pa ne ako ne bi uspio izračunat pa otprilike vidim brojeve pa sam bubao nekad i jednom sam pogodio, ostalo nisam", kaže brat Toma.

Za Maru je pak, računanje zabava. "Meni je to zabavno kad računam i kad riješim. Meni je to zabavno rješavati", kaže Mare koja mentalnu aritmetiku primjenjuje i u svakodnevnom životu. "Kad mi se ne da računat' napamet pa mogu s mentalnom aritmetikom. Račun neki, ono kad idem nešto kupiti...", kaže Mare.

"U sportu su treneri primijetili da su puno brže i ekspozivnije, da brže reagiraju, pogotovo u karateu. Sam mozak im brže funkcionira, krenu napad, brže su, efikasnije, brže skuže, mozak im valjda brže, pogotovo Antea da je napredovala jako puno", ponosna je mama Marijana.

"Neki vide samo jedan dio, ja mogu šire vidjeti, više i onda naprimjer kad mi trener govori napravi to, meni mozak brže sve to u glavi posloži i onda to mogu brže nego drugi", objašnjava Antea.

Škola Malac Genijalac namijenjena je djeci od treće do trinaeste godine. Nakon ovogodišnjeg Marinog uspjeha, mentalna je aritmetika među šibenskom djecom postala totalni hit. ''Navala je na Malca genijalca pa čak otvaramo i dodatne grupice kako bi što više djece upisalo mentalnu aritmetiku kod nas.''

Treba malo volje, puno vježbe - i motivacije poput Mare i Antee. Vrhunskih matematičarki koje djeci vraćaju vjeru u najomraženiji školski predmet.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr