Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader kaže da nije nemoguće da se ovog ljeta dogodi veliki požar kakav je prošle godine zaprijetio Splitu.

Ante Sanader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, tvrdi da su neobrađene površine naš najveći problem.

"Hrvatske šume su se potrudile, moram ih stvarno pohvaliti. Oni rade, dobili su sredstva za nove protupožarne puteve, ali najveći problem u DalmacijI su neobrađene poljoprivredne površine, koje su najčešće privatne", rekao je Sanader za N1.

Dodaje da kad požar nastane u nekom dijelu, onda se razvija. "Možete napraviti snimku, odnosno otiđite uz velike gradove, možete i u Zagrebu pogledati, ljudi oko kuće drže nepotrebne stvari, ali i neobrađena poljoprivredna površina je uz same kuće, i to su opasnosti", kaže Sanader, dodajući da požar može doći tako do kuća u svim velikim gradovima, a posebno u manjim mjestima gdje su neobrađene površine uz njih.