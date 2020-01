Anka Mrak-Taritaš na Twitteru je objavila fotografije na kojima se vidi kako razvrstava otpad. Statusom je podsjetila na Bandićev ispad kad se okomio na reporterku Nove TV Sanju Višticu.

"Evo, kvalificirala sam se za postavljanje pitanja gradonačelniku na temu otpada", napisala je na Twitteru saborska zastupnica i zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš pored fotografija na kojima se vidi kako razvrstava smeće.

Evo kvalificirala sam se za postavljanje pitanja gradonačelniku na temu otpada. pic.twitter.com/eWPfYidrCh — Anka Mrak Taritaš (@anka_mrak) January 9, 2020

Podbola je tako zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je nedavno izvrijeđao reporterku Nove TV Sanju Višticu nakon što ga je upitala je li mu neugodno što je Novi Zagreb prekriven smećem.

"Neugodno mi je jer vi ne radite svoj posao. Ne odvajate otpad. (...) Idemo kući, kod vas i kod mene. Dok to ne budete radili, nemamo o čemu pričati. Niste mi uvjerljivi", govorio je Bandić, a kad ga je snimatelj Nove TV pitao zašto to radi i napada kolegicu s pretpostavkama, Bandić mu je odgovorio da je on psiholog pa je i njega optužio da ni on ne odvaja otpad.

Dok je sa nastavljao sa svojim ispadom, njegovi suradnici i suradnice iza njega su se smijuljili. Dijelovi grada i dalje su zatrpani smećem.