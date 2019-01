Pet projekata za koje će Milan Bandić tražiti potporu od Vlade preveliki su projekti da bi ih proveo Grad sam, poručio je predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, HDZ-ovac Andrija Mikulić.

Ne vidi ništa sporno u ideji da grad i Vlada surađuju po tom pitanju, ali o svemu treba sjesti i razgovarati.

Iako je predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio da Vlada neće pristajati na ucjene, predsjednik Skupštine poručuje – nećemo se spuštati na razinu uvjetovanja.

„Pa ne možemo o jednom projektu 'Zagreb na Savi' pričati da je to projekt lokalne zajednice, to je nemoguće, to je jednostavno nemoguće napraviti. Jedan Imunološki, jedna nacionalna bolnica, to su nacionalni projekti. Ako hoćete nacionalni nogometni stadion, pa zato se zove nacionalni nogometni stadion reprezentacije RH, dakle to mora ići u sinergiji“, kazao je Mikulić.