Prava istraga o zločinu na Pagu tek sad počinje. Što će biti u fokusu izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak.

''Dva su ključna detalja u fokusu istražitelja - koji je motiv počinjenja ovog zločina i kakvo je bilo njegovo psihofizičko stanje u tom trenutku. O motivima ne znamo ništa, jer se osumnjičeni branio šutnjom i u policiji i pred Županijskim državnim odvjetnikom i pred istražnim sucem. Budući da se radi o četiri teška ubojstva u pokušaju, pritvor mu se može produživati do tri godine. Za pretpostaviti je da će jednog dana ipak progovoriti.

Što se tiče psihijatrijskog vještačenja koje je naručio sud, ako ga se proglasi neubrojivim ne može ga se proglasiti krivim. Tu postoji jedna pravna zamka. Ako ga proglase neubrojivim ne znači automatski da će izaći na slobodu nego zatvorsku kaznu provesti po psihijatrijskim ustanovama zatvorenog tipa u najstrožim uvjetima. Ljudi koji rade na ovakvim najtežim slučajevima kažu da se u iznimno rijetkim situacijama nekoga proglasi neubrojivim. Da bi ga proglasili neubrojivim, morao je biti u potpunom psihopatskom rastrojstvu ili halucinirati. Ovisnost o alkoholu ili o drogama ne znači da je bio neubrojiv. Ako je ovaj čovjek imao alkohola u krvi ili neke druge opijate to ne znači da će ga proglasiti neubrojivim'', izvijestio je reporter Andrija Jarak uživo u Dnevniku Nove TV.

Nakon što je osumnjičeni noć proveo u zadarskom pritvoru nešto prije 14 sati preveden je pred istražnog suca. Nakon dva sata ispitivanja određen mu je 30-dnevni istražni zatvor.

''Zbog utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti ponavljanja djela i zbog naročito teških okolnosti'', objasnio je Hrvoje Visković, glasnogovornik županijskog suda u Zadru.

Tereti ga se za četiri teška ubojstva u pokušaju na štetu djece na podmukao način, posebno zbog ranjive dobi. Optužnicu će Županijsko državno odvjetništvo graditi ispitivanjem svjedoka, a ključnu ulogu odigrat će psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog.

Duško Berović, sa županijskog državnog odvjetništva u Zadru kaže da će se vještačenje provesti pred timom psihijatara: ''Utvrdit će njegovo duševno stanje, tempore criminis. Što je prethodilo tom kaznenom djelu, odnosno njegovo psihičko stanje prije toga i dat će svoj nalaz i mišljenje je li u vrijeme počinjenja kaznenog dijela bio ubrojiv, je li bio svjestan svojih postupaka i znao što radi''.

Sudski vještak i psihijatar Špiro Janović pojašnjava kako je riječ o višednevnom promatranju jer odrediti ubrojivost nije jednostavno: ''Ona može biti smanjena, bitno smanjena i može potpuno izostati, tada govorimo o čovjeku da je neubrojiv i takav čovjek ne ide u zatvor nego ide u psihijatrijsku ustanovu forenzičkog tipa i liječi se od bolesti koja je uzrokovala štetno djelo.''

S druge strane potvrdi li vještačenje da je osumnjičeni bio ubrojiv, kazna za četverostruko ubojstvo u pokušaju nije mala.

''Kod nas ne postoji mogućnost zbrajanja više kazni nego se mora odrediti jedinstvena kazna koja ne smije biti zbroj svih kazni koje su okrivljeniku izrečene. U toj situaciji bi se eventualno mogla izreći kazna od 50 godina zatvora'', kazao je Hrvoje Visković, glasnogovornik Županijskog suda u Zadru.

Do sad se osumnjičeni u svim fazama postupka branio šutnjom. Nastavi li tako i na vještačenju, posao psihijatrijskom konzorciju bit će teži, no to ne znači da ih osumnjičeni može zavarati.

''Pošto se do podataka o tome kako je čovjek funkcionirao u trenutku samog čina može doći i posredno, procjenjujući njegovo prethodno funkcioniranje, procjenjujući njegovu osobnost, eventualnu bolest od koje je bolovao ili možda situaciju u kojoj se našao'', kaže Janović.

Radi utvrđivanja svih okolnosti osumnjičenom je, po nalog državnog odvjetnika, uzeta krv te urin. Nalazi bi trebali pokazati je li u trenutku stravičnog čina bio pod utjecajem kakvih supstanci.

''Puno je kontradiktornih izjava članova uže i šire obitelji, prijatelja, poznanika. Puno je špekulacija, ali računa treba voditi o dobrobiti djece. Najavljene su is mjene u sustavu, ali pitanje je hoće li smjene išta promijeniti. Dok se ne promijeni zakon i dok svaki nasilnik i pomisli dignuti ruku na ženu ili na dijete ne zna da će dobiti dugogodišnju brutalnu zatvorsku kaznu ništa se neće promijeniti. Samo rigorozan zakon to može promijeniti inače ćemo stalno izvještavati o tome. Dovoljno je samo pogledati koliko se u kratko vrijeme od nove godine takvih slučajeva dogodilo u gradu Zadru'', izvijestio je Jarak u Dnevniku Nove TV.



