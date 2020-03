Andrej Plenković u Sinju je govorio što se poduzima da kriza s koronavirusom što manje utječe na turizam i gospodarstvo, ali je komentirao i mogući prihvat djece migranata sa grčko-turske granice.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nedjelju provodi u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje, u sklopu predizborne kampanje u HDZ-u predstavlja svoj program i tim. U Sinju je komentirao širenje epidemije koronavirusa te dodao da je u Hrvatskoj bolest zasad lokalizirana na tri grada.

Dodao da je Vlada već razgovarala s nekim hotelijerima kako bi se prevladale eventualne teškoće u turizmu ove sezone. Na pitanje ima li Vlada kakav plan da olakša poduzetnicima koji su već pogođeni blokadom sjevera Italije, Plenković je kazao da sva relevantna ministarstva angažirana.

"Prvo moramo vidjeti koji su prvi efekti i nakon toga ćemo dogovarati odgovarajuće aktivnosti", rekao je.

Na pitanje je li zabrinut odgovorio je: "Ovo je situacija koja je van okvira. Nismo se još susreli s ovim i to dugi niz godina. Ovo što se Italiji događa, tu možemo reći da je najdinamičnije od svih država EU-a. Vidimo po podacima da je i u Francuskoj takav trend, i u Njemačkoj. To su mnogoljudne zemlje i maju veće brojeve i stvari idu brže. Mi smo za sada među onima koji su manje dotaknuti".

Odgovarao je i na pitanja o migrantskoj krizi na grčko-turskoj granici te rekao da se nezakonite migracije trebaju spriječiti i da se treba vratiti na provedbu izjave između Turske i EU-a iz 2016.

"Ne vidim tko je protiv toga da pomognemo djeci"

"Ona je smanjila dinamiku kretanja na toj ruti sa 100 posto na dva. Naš stav je vrlo jasan, kao i stav svih institucija", kazao je Plenković.

Na pitanje o prihvatu djece migranata rekao je da se radi o djeci bez roditelja.

"Hrvatska je uvijek zauzimala izrazito humanitaran i human pristup. I mi smo bili zemlja i koja je imala prognanike i koja je primala izbjeglice. Djeca trebaju posebnu zaštitu. Mi smo trenutno u fazi da će povjerenica najprije posjetiti Tursku, snimiti situaciju i nakon toga će se razgovarati koje bi države članice mogle prihvatiti određeni broj djece. Ja ne vidim tko bi razuman mogao biti protiv toga da pomognemo djeci koja žive u bitno drugačijim uvjetima nego što žive naša djeca", rekao je.

Komentirao je inicijativu desnih stranaka koji žele referendum protiv uvođenja eura i za zadržavanje kune. Plenković je rekao da to nije suverenistička već izolacionistička politika.

Novinari su Plenkovići rekli da su ga inicijatori prozvali izdajnikom.

Euro je već tu

"Tko je to rekao? Ako je to rekao gospodin Zekanović, on bi se svaki dan trebao zahvaliti Andreju Plenkoviću što je uopće saborski zastupnik i što uopće ima priliku ovako se eksponirati javno, onda je to jako deplasirano i neprimjereno“, rekao je i dodao da je euro praktički već tu, s obzirom na štednju i kredite u eurima"

Najavio da će sve malo čvršće objašnjavati nakon izbora u HDZ-u, ali da će sve približiti javnosti .

"Javnost ne smije formirati stavove na bazi izjava nekih ljudi koji su temu koju danas stavljaju u eter prespavali prije 30 godina", rekao je.