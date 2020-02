Premijer Andrej Plenković bio je u službenom posjetu Vatikanu, kao premijer zemlje koja predsjeda Vijećem Europske unije. Razgovarao je s papom Franjom i državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom.

Bilo je puno tema, od europskih do svjetskih. No, Papu Franju je najviše zanimala demografija kao točka koja je prvi puta uvrštena u novi financijski proračun EU.

Premijer Plenković je prvi EU čelnik koji je visoko postavio pitanje demografije, a Svetoj Stolici je ta tema bitna. Razgovaralo se o migracijama, ali ne na način kako Hrvatska čuva granicu EU, već je Papa Franjo iznio svoj stav da oni koji su odlučili ostati u RH, da dobiju što kvalitetniji način integracije u novo društvo u kojem žele živjeti.

Premijer Plenković je razgovarao s kardinalom Parolinom, trostruko više vremena od predviđenog. Razgovaralo se o proširenju EU, zatim i o BiH. Sveta Stolica jako je zabrinuta zbog smanjivanja broja katolika u BiH. Bilo je riječi i o kanonizaciji Svetog Alojzija Stepinca.

"Pozicija vlade konkretno u ovom slučaju, a mogu reći i cijelog hrvatskog naroda, da su naša očekivanja i želje poznati, tu se ništa ne mijenja. Ono što očekujemo je da se cijela ta procedura kako i treba dovrši u okviru Katoličke Crkve. Poruka koju imamo je poruka strpljenje", kazao je Plenković nakon službenih susreta.

Što se tiče kanonizacije, tu je temu prvi spomenuo papa Franjo koji je Hrvate pozvao na strpljenje.

I to je najpametniji mogući pristup, jer naši političari kada razgovaraju s visokim crkvenim prelatima o kanonizaciji, i to odmah izađe na naslovnicama, to se dobro ne prihvaća a te se stvari, crkvene stvari, a opet politički važne, obično rade u tišini i diplomatskim kanalima, a ne javno, jer javno ovdje jako loše odjekuje, u smislu političkog PR-a.

