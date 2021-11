Trebalo je tri godine da se sve želje i napori sliju u WOLF – Women of Luminous Future, kongres koji je na jednom mjestu okupio žene iz poslovnog svijeta koje su s publikom podijelile svoje najsretnije i najteže trenutke.

U dva dana, početkom listopada, na pozornici Kaptol Boutique Cinema izmijenilo se više od 30 najuspješnijih žena iz poslovnog svijeta Hrvatske. Pod vodstvom Barbare Kolar i Donne Diane Prćić na toj su pozornici ispričane zanimljive, dosad javnosti ne poznate priče poduzetnica, pjevačica, voditeljica, marketing i IT stručnjakinja koje su za cilj imale motivirati sve prisutne u publici i pomoći im na njihovom poslovnom putu.

WOLF 2021. (Foto: WOLF)

Razgovarali smo s Anom Rotim, mladom poslovnom ženom zbog koje se ovaj kongres i dogodio. Ispričala je što je sve bilo potrebno da se njezina želja, stara tri godine, pretvori u stvarnost.

„Uglavnom kad dolaziš na konferenciju, dolaziš po dozu motivacije ili nešto naučiti ili proširiti vidike, ali se dosta toga ne temelji na jako realnim situacijama i tu smo se baš mi temeljili. I mlađi i stariji su pričali o poteškoćama i padovima, ali i onim dobrim stranama posla“.

Dok je organizacija kongresa bila u začecima i tek se razmišljalo o potencijalnim govornicima, Ana je imala podršku prijateljica koje su s njom mozgale, razmišljale i stvarale ideju o kongresu. Međutim, sve dogovore, sastanke i pregovore Ana je operativno odradila sama.

WOLF 2021. (Foto: WOLF)

„Prvo smo napravili teme kojih smo se željeli držati, što se tiče samog panela, i znali smo da želimo imati pep talkove i jedan intervju dnevno. Tražili smo osobe koje bi bile najidealnije jer smo znali koja nam je ciljana skupina, a to su mlađi ljudi ili ljudi koji žele neki zaokret u svojoj karijeri i ne znaju trenutno gdje bi sami sa sobom. WOLF je bio prilika da se tamo pronađu i da dobiju taj neki polet u smjeru u kojem žele ići“.

Kroz panele „Mama od formata“, „Program njenog kompjutera“, „Ples poduzetnika“, „Social media vs. Real life“, „Simbioza mladosti i uspjeha“, posjetitelji su čuli o situacijama iz privatnog života uspješnih žena o kojima ne možemo pročitati online. Kroz 15-minutne pep talkove svoje životne i poslovne priče podijelile su Anita Letica, glavna menadžerica u Philip Morris International kompaniji, Milka Kosanović direktorica odnosa s članstvom u HUP-u, Martina Verović direktorica u ljudskim resursima Rimac Automobila, Mirna Matković osnivačica Ženski Recenziraj, Danela Žagar globalna brand menadžerica u Intimina kompaniji, Antea Franjić, copywriter i community manager u Imago reklamnoj agenciji, Dario Marčac poduzetnik i TikToker, Petra Jeričević, predsjednica sportsko - plesnog kluba Ples u Samoboru, i Vlatko Štampar, komičar.

WOLF 2021. (Foto: WOLF)

Ideja o kongresu u Ani se rodila prije tri godine kada je i Ana bila na poslovnoj prekretnici i tada je razmišljala što bi u tom trenutku njoj pomoglo. Tražila je odgovor na pitanje kako da shvati gdje želi sebe poslovno pozicionirati. U tom joj je trenutku nedostajala inspiracija izvana, poticaj i motivacija koji bi kod nje probudili istinsku želju za promjenom i poslovnim napretkom. Zbog toga što joj to u tom trenutku nije bilo dostupno odlučila je to sama organizirati i svim drugim mladim ljudima pružiti priliku da sve to dobiju na jednom mjestu. Ana je odabrala ime konferencije, Women of Luminous Future (WOLF), jer sve uzrečice koje se vežu uz pojam vuka i ljudsku ćud, a posebno onu žensku, bile su dovoljne da se to ime zadrži i pod tim imenom raste.

Kaže Ana, u cijelom procesu je bilo patničkih trenutaka. Ali nije odustala. Prisjeća se kako je pri susretu s potencijalnim partnerima pa i s osobama koje je željela kao govornike često dobivala pitanja „Zar ti ovo sve radiš sama?“. Odgovor je bio da, ali u tim trenucima kao da joj nije bilo jasno da za ovakve velike kongrese s poznatim predavačima obično radi čitav tim ljudi s različitim zaduženjima. Sva ta zaduženja bila su na njoj. I uspjela je. Ističe i kako je sreća u nesreći bila i situacija s koronom koja joj je nekoliko puta pomrsila planove, ali isto tako i odgodila održavanje kongresa što joj je onda dalo više vremena kako bi svaki svoj korak provjerila još jednom i još jednom.

Zadnja tri dana prije kongresa za Anu su bila bez odmora. Doma, u kućnoj atmosferi i u pidžami sjedila je iza ekrana svog kompjutora, tableta i mobitela i nadzirala i organizirala svaki korak koji je u tom trenu bio potreban kako bi se njezina velika želja ostvarila. Kako bi si olakšala, sve materijale za društvene mreže, fotografije, video materijale– sve je uploadala na Cloud i sve svoje uređaje povezala kako bi joj sve što joj je potrebno bilo dostupno u svakom trenu. Zamislila se i kako bi bilo organizirati takav kongres bez brzog interneta i svih drugih blagodati tehnologije i odgovor je izostao. Činilo joj se to zapravo nemoguće.

Za Anu, i ovakvu golemu online komunikaciju te baratanje s velikim datotekama poput multimedijalnih prezentacija i „teških“ foto i video materijala u najboljoj rezoluciji, brzi i siguran Internet izuzetno je važan. Telemach podupire sve mlade poduzetnike čiji rad donosi nove pomake u društvo i to je jedan od poticaja za pružanje vrhunskog 5G korisničkog iskustva koje donosi gigabitne brzine, značajno niže kašnjenje te veću pouzdanost i stabilnost internetske veze na mobilnoj mreži. Nova 5G mobilna mreža ubrzano se gradi diljem Hrvatske, a u rad su već sada uspješno puštene prve 5G bazne stanice.

„Cijeli taj rad i napor koji je bio prisutan pri organizaciji, sad kad razmišljam, mi na kraju uopće nije ni bio napor. Znam da je ovo dobar projekt, uspio me duševno napuniti, a mislim i da je sve prisutne. Osjećam da je oko ovog projekta prisutna pozitivna atmosfera.“

Iako je priča o WOLF-u za ovu godinu završena, ovo je tek početak. Priča o WOLF-u sada se nastavlja, i dogodit će se još mnogo puta. Za Anu je ovaj kongres upravo ono što joj je trebalo kada je i sama bila neodlučna na karijernom putu. Sada je sigurna kako od ovog projekta neće odustati, zna da voli to što radi i da će svu svoju energiju usmjeriti u WOLF, a koji će i u narednim godinama biti motivacija i inspiracija svima koji imaju poljuljane poslovne stavove. To je jedinstveno u Hrvatskoj i od tog puta Ana sigurno neće odustati.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Telemach po najvišim profesionalnim standardima.