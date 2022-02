Na vijek trajanja svojeg automobila ili motocikla ne možete utjecati, ali na estetski izgled itekako možete.

Kada je estetski izgled automobila u pitanju, ne misli se samo na limariju već i na plastiku. Koliko puta ste zapeli za rubnjak i prouzrokovali oštećenje branika? Zaštitna plastika ispod automobila visi i struže o cestu, unutrašnji paneli samo što nisu otpali ili vibriraju tijekom vožnje? To su samo neke od sitnica koje mogu biti frustrirajuće za sve vlasnike automobila. Srećom, na te probleme sami možete utjecati, bez odlazaka skupim majstorima.

Nova era estetskog održavanja automobila i motocikala



Kada je riječ o unutrašnjosti automobila, s vremenom originalne kopče popuste, i ono što vi dobijete jest brujanje i vibriranje tijekom vožnje, spadanje lajsni pri otvaranju vrata, odvajanje tapeciranih dijelova na vratima i prtljažniku, pomicanje panela oko mjenjača i slično.

Kako biste izbjegli dodatne troškove i posjete majstoru, sigurno se trudite zanemariti te probleme, ali sama pomisao na njih u vama izaziva frustraciju.



Ali sada, to sve možete sami popraviti i vratiti stari sjaj vašem limenom ljubimcu.



Brzo i lako možete:



- Zategnuti svaki komad plastike koja visi;

- Pritegnuti kablove, kako u unutrašnjosti automobila, tako i ispod haube;

- Zamijeniti stare dotrajale tiple;

- Riješiti problem labavog branika ili blatobrana;

- Zategnuti sve tapecirunge u automobilu.

Ako ste se ikada zapitali koliko ljubitelji automobila i motocikala potroše na održavanje svojih vozila, odgovor je - jako malo. Ljubitelji automobila teško mogu podnijeti škripanje i lupkanje u svom automobilu, odvojene tapecirane dijelove na vratima ili prtljažniku. Ježe se čak i na najsitnije packice, te na njih odmah reagiraju.

Naravno da ne plaćaju majstora za to, njihova tajna leži u kutiji po imenu Tacker.

Ovaj nevjerojatni komplet sastoji se od 240 kopči s pratećim alatom (jedan odvijač za kopče, četiri plastična pomagača za odvrtanje i prilazak nepristupačnim mjestima) i setom vezica, koje se mogu koristiti za različite namjene. Kopče dolaze u 16 različitih veličina, koje će se prilagoditi svim vašim potrebama, nezavisno od modela koji vozite. Samo korištenje ovog kompleta je toliko jednostavno, da ćete za čas popraviti i pritegnuti sve potrebne dijelove.

Kako i gdje se postavlja Tacker?

Ultrapraktični komplet od 240 kopči možete koristiti gdje god je potrebno! Samo izaberite veličinu kopče koja vam odgovara. Počnite od unutrašnjosti vašeg automobila i pritegnite svaki komad plastike koji vam stvara frustracije tijekom vožnje. Ne samo da će vaš automobil dobiti novi sjaj, nego ćete i vi dobiti sigurnije okruženje tijekom vožnje, bez lupkanja, vibriranja i klepetanja.

Privežite i pritegnite svaki komad plastike koji nije na svom mjestu kada je riječ o vanjskom izgledu automobila i motocikala. Zahvaljujući alatu koji dolazi uz ovaj sjajan komplet, zatezanje branika sada će ići bez problema.

Česti odlasci majstoru te kupovanje vezica i kopči ostaju u dalekoj prošlosti. Sjajno organizirane u vrlo kvalitetnoj kutiji, smanjit će šanse gubljenja kopči i uvijek će vam biti pri ruci. U kompaktnom pakiranju, ne zauzima mnogo prostora i uvijek će vam biti nadohvat ruke.



Neke od dodatnih stvari koje će vam Tacker pružiti su:



- Stabilnost vozila i sigurnost tijekom vožnje;

- Neutraliziranje frustrirajućeg zveckanja plastike;

- Dodatnu zaštitu vašem automobilu i motociklu;

- Spajanje obruča ploča, spojnica za vrata, kopče na ploči vrata;

- Možete ga koristiti i kod elektronskih uređaja, namještaja i slično.

