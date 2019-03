Agencija Standard & Poor's povisila je u petak rejting Hrvatske na 'BBB-/A+', uvrstivši ga nakon više od šest godina u investicijsku kategoriju, uz istaknuto poboljšanje stanja u proračunu, poduprto gospodarskim oporavkom.

Rejting je podignut iz 'BB+/B', kategorije koja dužničke papire kvalificira kao špekulativno ulaganje, u 'BBB-/A+', investicijsku kategoriju.

Prognoza za rejting je stabilna.

"Podignuta prognoza odražava poboljšanu metriku u proračunu, poduprtu oporavkom gospodarstva u proteklom razdoblu zahvaljujući domaćoj potražnji oslonjenoj na poticajnom poreznom okruženju, ali i mjerama fiskalne konsolidacije koju je vlada provela", ističu u agenciji.

Proračun bilježi primarni višak od 2015. godine, a 2017/2018. iznosio je u prosjeku tri posto BDP-a. Javni je dug iskazan udjelom u BDP-u smanjen za 10 postotnih bodova u razdoblju od 2015. do 2018., navode u S&P-u.

Rizici za gospodarstvo, javne financije i financiijsku stabilnost povezani sa stečajem najveće maloprodajne kompanije Agrokor, smanjeni su, kao i mogućnost problema za proračun zbog državnih jamstava za brodogradilište Uljanik.

Hrvatsko je gospodarstvo u posljednje vrijeme solidno i uravnoteženo. Rast prati višak na tekućem računu bilance plaćanja, potaknut obilnim priljevom prihoda od turizma, zbog čega je neto vanjski dug smanjen u 2018. na samo 13 posto BDP-a.

Stabilna prognoza za rejting Hrvatske odražava potencijal za ubrzano približavanje razine dohotka onome bogatijih trgovinskih partnera, ali i rizike koji proizlaze iz vanjskih neizvjesnosti, ističe se u izvješću S&P-a.

Rejting bi mogao biti podignut u iduće dvije do tri godine ako se rast hrvatskog gospodarstva pokaže otpornim na cikličko usporavanje europskog gospodarstva i omogući daljnje približavanje prosječnoj razini dohotka u EU, uz mogućnost potpore koju bi moglo pružiti uklanjanje strukturnih prepreka rastu.

Pozitivno bi na rejting moglo utjecati i brže smanjenje duga nego što se trenutno očekuje.

Smanjenje rejtinga moglo bi pak potaknuti značajnije usporavanje gospodarskih aktivnosti, možda zbog značajnog slabljenja vanjskog okruženja, što bi moglo nepovoljno utjecati na stanje u proračunu,

Rizik predstavlja i eventualna pojava financijskih obveza koje bi bile više nego što se očekuje, a mogle bi predstavljati značajan teret za proračun ili uteg za gospodarstvo, zaključuju u Standard & Poors'u.

Plenković o podizanju rejtinga

Premijer Andrej Plenković u Saboru je komentirao podizanje rejtinga.

"Procjena S&P-a rezimirala ono što govori kontinuirano i što su ciljevi i smjer i postignuća Vlade. Osigurali smo stabilnost institucija u Hrvatskoj, osigurali potrebno vrijeme za reformske pothvate kao što su strukturne reforme i fiskalna konsolidacija, to su prepoznali i analitičari S&P-a i poslali nam poruku da idemo u dobrom smjeru.Ovo je signal da moramo nastaviti sa strukturnim reformama, poreznim rasterećenjem, mirovinskom reformom, čitav paket aktivnosti Vlade omogućio je da se po ovoj agenciji vratimo u investicijski rejting. To je odlična vijest za Hrvatsku i gospodarstvo, širi se potencijalni krug investitora, ovo je poticaj za Vladu da nastavimo putem koji smo ostvarili do sada i da to bolje prepoznaju građani", kazao je premijer.

Istaknuo je kako su oni koji su pratili situaciju vezanu za Agrokor sada odaju priznanje Hrvatskoj na način kako je reagirala na najveći sistemski rizik za gospodarstvo.

"Što se tiče Uljanika pokazuje se da oni u ovom trenutku procjenjuju da načinom kako smo se konsolidirali i kako je porasla otpornost Hrvatske na krizne situacije, a isplata jamstva je krizna situacija, mi smo to napravili bez rebalansa proračuna i škara jer smo bili fiskalno konsolidirani", kaže premijer.

Dodaje da su izgledi proglašeni stabilnima i agencija će dalje pratiti na koji način nastavljamo s reformama. Misli da situaciju u Uljaniku, neće utjecati na rejting, a i dodaje kako će se odluke o Uljaniku donositi na temelju svih mogućih reprekusija. (Hina/D.I.)