Vlada će na svojoj prvoj sjednici tražiti razrješenje Dragana Kovačevića, a u isto vrijeme žurno priprema novi plan antikorupcijskih mjera.

Dok predsjednik države tvrdi da je premijer trebao znati da se vodi istraga, a premijer mu odgovara upravo suprotno, odnosno da ništa nije trebao znati, postavlja se pitanje tko je u pravu.

Da je u pitanju samo Dragan Kovačević, predsjednik bi djelomično bio u pravu. Naravno, postavio je logično pitanje koje postavljaju mnogi – zašto netko tko je uhvaćen na Martinje prošle godine u navodnom primanju mita nije odmah priveden istražnim organima nego se sve to odvilo 10 mjeseci kasnije.

Kovačević uopće nije bio meta

Neki ljudi bliski istrazi kažu da Dragan Kovačević uopće nije bio meta. On je, zapravo, samo jedan krak cijele hobotnice i da su istražitelji znali i bili uvjereni da tu imaju zaključenu priču, pa su išli dalje, željeli su proširiti horizonte i 10 mjeseci kasnije su došli do dva gradonačelnika koji nisu primili mito, ali su koristili svoj položaj i davali povlaštene informacije tvrtki koja je kasnije trebala raditi poslove s Novom Gradiškom i Velikom Goricom.

Zasigurno je predsjednik Vlade u pravu kada kaže da politika nikada ne bi smjela znati nad kime se provode istrage, tko je na mjerama. Ono što ostaje visjeti u zraku jest činjenica da Janaf nije bilo kakva tvrtka.

To nije dječji vrtić, to je jedna od strateških tvrtki i legitimno je postaviti pitanje kako je moguće da su istražitelji imali informaciju da Kovačević prima mito, a da nadređenima nisu rekli što sve radi ili da netko u tom trenutku nije probao razmisliti da je vrijeme da se privede Dragana Kovačevića i zatvori cijela priča, a ne da taj isti čovjek u veljači dobije novi mandat, a onda ga se razriješi nakon privođenja.

Opet probijene mjere

Veliki je problem probijanje mjera i u ovoj istrazi. Sasvim je jasno da je ovo rukopis koji viđamo posljednjih godina, a to je da su mnogi medijski osuđeni i prije samog početka sudskog procesa, ako do njega dođe.

To smo imali prilike vidjeti i u spektakularnim uhićenjima 2009. i 2010. godine, pa se javnost zabavlja mrvicama koje dolaze iz istrage. Primjerice, vidjeli smo poruke koje je Dragan Kovačević izmjenjivao s ljudima koje su također u pritvoru, pa smo vidjeli da je i Jakov Kitarović u tom krugu. Nacija se uveseljava time tko je bio u tom klubu, tko je pozvan, a to uopće nije kazneno djelo.

Antikorupcijske mjere savršene na papiru, ali...

Dragan Kovačević je imao širok krug prijatelja i poznanika, od ljevice do desnice, i volio se družiti. Mnogi njegovi prijatelji kažu da ima istančanu nit za povezivanje i naravno da su se mnogi tamo našli, što ne znači da su automatski označeni kao osobe koje su radile kriminalne radnje.

Vlada priprema novi paket antikorupcijskih mjera. Imali smo već takvih planova za vrijeme mandata Ive Sanadera i kasnijih Vlada. Postoje savršeni planovi, no na kraju sve to ovisi o ljudima, tko će to provoditi. Nažalost, nama je korupcija postala sistemska, a ne iznimka i to je veliki izazov za Vladu Andreja Plenkovića.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr