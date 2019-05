Zabunom ste kolegu nazvali krivim imenom, neprikladno se obukli ili ste šaljivi mail poslali direktoru umjesto boljoj polovici? Ne brinite se, bilo da ste poslodavac ili posloprimac, nemoguće je izbjeći neugodne situacije. Upravo ovakve uredske nagazne mine formiraju diplomatske vještine kod radnika, a mi vam donosimo kojih je to pet situacija koje se svima događaju te kako reagirati kada dođe do njih.

1. Ono kada pošaljete šaljivi e-mail… šefu!

Ima li išta gore nego kada šaljivi mail namijenjen boljoj polovici pošaljete svom nadređenom? Ups, nema! Kada dođe do takve katastrofe u uredu, ne paničarite. U toj neugodnoj situaciji pokušajte odoljeti potrebi da pošaljete e-mail isprike jer ćete time samo privući još više pozornosti.

Što napraviti: Pokucajte šefu, najavite mu da ga očekuje jedan šaljivi e-mail koji će ga sigurno nasmijati i ponudite ga novim okusom Jana Ice Tea kako biste mu odvukli pozornost sa svog uredskog lapsusa.

Situacije na poslu - 3 (Foto: Getty Images)

2. Ono kad se odjeneš ležerno, a dress code je poslovno

U poslovnom svijetu odjeća ima veći utjecaj no što mislite. Primjerice, vaša tvrtka ima strogo definirana pravila odijevanja, a vi ste baš taj dan isfurali havajski look, košulju i bermude, jer odbrojavate dane do godišnjeg. Osim što se osjećate nelagodno, svojim izgledom privlačite pozornost i osjećate kako su svi pogledi uprti u vas.

Što napraviti: Jedino što u tom trenutku trebate učiniti jest prihvatiti situaciju kakva jest, šaliti se na svoj račun i svakog tko ima komentar na vaš ukus odgovoriti kako ste vi trendseter i da je vaš modni outfit posljednjih krik mode. I, naravno, zabilježiti taj moment jednim uredskim fotkanjem.

3. Ono kad čuješ da je kolega preuzeo tvoje zasluge, a ti ne smiješ reagirati jer si nov na poslu

Novi ste na poslu, trudite se, ostajete prekovremeno kako biste opravdali razloge zbog kojih su vas nedavno zaposlili. Odradili ste većinu posla, umorni ste, ali i sretni jer ste napokon gotovi, no idući dan dočekalo vas je neugodno iznenađenje. Uredski lopov uredno si je pripisao sve zasluge.

Situacije na poslu - 4 (Foto: Getty Images)

Što napraviti: Iako bi ste najradije reagirali i derali se iz petnih žila vrijeme je da duboko udahnete i zaustavite se na vrijeme. Dobro razmislite vrijedi li ta situacija vulgarizama na radnom mjestu. Svaki put kada osjetite bujicu riječi koje ne bi ste htjeli izgovoriti, zaustavite se na vrijeme. #samoopušteno, jer ovakvih situacija bit će još i do vas je kako ćete se s njima nositi.

4. Ono kad želiš okinuti selfie, no šef te skuži pa se svim silama praviš da si se samo gledao u mobitel

Koliko ste se puta našli u skrolanju na društvenim mrežama usred dosadnog sastanka? Stiže vam obavijest da je Snapchat izbacio novi filter na kojem su vam oči i usta veći od samoga lica.

Naravno, filter je tu da se koristi, bilo da je sastanak ili ne. I baš u tom trenutku šef vas je primijetio i opomenuo pred svim kolegama.

Što napraviti: Hej, #samoopušteno u ovakvim situacijama. Svi skrolamo za vrijeme sastanka, niste ni prvi ni zadnji. Zamolite šefa da vam se pridruži jer ćete sigurno i njega nasmijati. Nakaradni filtri nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

5. Ono kada vam se plače za vrijeme radnog vremena!

Situacije na poslu - 1 (Foto: Getty Images)

Poslovni svijet zna biti tmurno i hladno mjesto prepuno kolega koji vas jedva čekaju iskoristiti, zabiti vam nož u leđa ili pak ukrasti ideju.

Stoga, nije neobično ako se nađete u situaciji da se poželite ispuhati jednom dobrom epizodom plakanja. Umjesto s empatijom kolega najvjerojatnije ćete se susresti s čudnim pogledima i šaputanjem na vaš račun.

Što napraviti: Čim osjetite nalet emocija, sklonite se u najbliži toalet. Nitko vas neće vidjeti, a vi ćete se moći u miru isplakati. Osim maramica koje ćete uzeti sa sobom, uzmite i Jana Ice Tea te ga popijte u miru, daleko od pogleda. Duboko dišite, skupite snage za ostatak dana i umijte se hladnom vodom kako biste se što prije vratili u normalu.

Ako vas i pitaju zašto ste otečeni i crveni u licu, izvucite se na alergije koje su tipične za proljetno vrijeme.