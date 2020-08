Navršava se 13 godina od Kornatske tragedije, najveće vatrogasne tragedije u Hrvatskoj, koja je 30. kolovoza 2007. odnijela 12 mladih života, a u jutros su ispred Vatrogasnog doma u Šibeniku položeni vijenci.

Tog tragičnog 30. kolovoza 2007. godine u rutinskom gašenju požara poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Od 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, njih šestero poginulo je na mjestu događaja, dok su ostali prebačeni u obližnje bolnice u Zadru i Splitu, a potom u Zagreb, ali su ubrzo umrli od posljedica teških opeklina. Jedini koji je preživio nesreću je vatrogasac Frane Lučić iz Tisnog.

Službeno je utvrđeno da je uzrok tragedije tzv. eruptivni požar. Međutim dio javnosti i obitelji stradalih nisu prihvatili takvo objašnjenje, smatrajući da im nisu do kraja otkrivene informacije o okolnostima u kojima su stradali njihovih najmiliji.

Dvaput oslobođen optužbi

Zbog odgovornosti za pogibelj vatrogasaca i propuste sudilo se bivšem vatrogasnom zapovjedniku JVP Šibenik Draženu Slavici, no on je 2013. u prvostupanjskom sudskom postupku oslobođen optužbi. No Vrhovni je sud srušio tu presudu, a novim suđenjem je Slavica krajem travnja prošle godine po drugi put oslobođen optužbi.

Na tu presudu žalilo se šibensko Županijsko državno odvjetništvo koje predlaže da Vrhovni sud prihvati žalbu i ukine pobijenu presudu te predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno raspravljanje i odluku.

Komemoracija za 12 stradalih vatrogasaca na Kornatima trebala se održati danas, no odgođena je zbog jakog juga, i to za utorak, 1. rujna. Jutros su vatrogasci i obitelji stradalih vatrogasaca položili vijence kod spomen ploče ispred Vatrogasnog doma u Šibeniku.