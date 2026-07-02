Hrvatska gradi svoju poziciju na karti europskih longevity destinacija

"Longevity je jedan od najznačajnijih razvojnih smjerova suvremenog turizma, čija je srž posvećivanje vremena i individualne pažnje svakom gostu. Turizam usmjeren na dugovječnost i vitalnost ne prodaje samo noćenje, već premium iskustvo. Riječ je o tržištu koje obuhvaća medicinske usluge, korištenje prirodnih resursa, wellness te pažljivo osmišljena iskustva, s ciljem da gostima koji su spremni uložiti više ponudi vrhunsku kvalitetu, mir i vrijeme posvećeno njihovoj dobrobiti", poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore, istaknuvši kako je longevity jedan od ključnih trendova i u poslovnom svijetu.

Andreja Vukojević, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore (Foto: Mario Borščak)

Longevity ekonomija sve više obuhvaća i pitanje dobrobiti zaposlenika. Tvrtke koje uspiju zadržati ljude zdravima, sposobnima i produktivnima dulje vrijeme kroz preventivne programe, praćenje biološke dobi zaposlenika ili fleksibilne modele rada dobivaju konkurentsku prednost u vidu manje bolovanja, manje grešaka, veće produktivnost i lakšeg zadržavanja talenata u doba kad radne snage sve više nedostaje.

Kata Leutar Prosoli, stručnjakinja za razvoj vodstva i organizacijske kulture (Foto: Mario Borščak)

"Dugovječnost nije samo medicinska tema, već i poslovna kategorija. Kad organizacijska kultura ne funkcionira, tvrtke bilježe i do 37 posto veći apsentizam i 60 posto više pogrešaka u radu. Vrijeme je da brigu o ljudima pretvorimo iz deklarativne vrijednosti u konkretnu poslovnu strategiju i da svi postanemo partneri usmjereni na postizanje istog cilja", istaknula je Kata Leutar Prosoli, stručnjakinja za razvoj vodstva i organizacijske kulture.

Da je ulaganje u mlađe generacije i u kulturu dugovječnosti ključan element u postizanju europske konkurentnosti i očuvanju europskog socijalnog modela poručila je i Nikolina Brnjac, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu.

Nikolina Brnjac, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu (Foto: PR)

"Europa se suočava s dubokim demografskim izazovom: starenjem stanovništva, depopulacijom regija i niskim stopama nataliteta, što ima i presudan učinak na konkurentnost naših gospodarstava. Očekuje se da će se do 2040. godine radna snaga u EU smanjivati za gotovo 2 milijuna radnika svake godine. Upravo zato moramo raditi ne samo na produljenju radnog vijeka, već omogućavanju zdravijeg, kvalificiranijeg i produktivnijeg života u svim dobnim skupinama", naglasila je Brnjac, te dodala da je Europska komisija njezinu inicijativu za financiranje održivog turizma uključila u sljedeći proračun EU, a tu je priliku ocijenila strateški važnom za hrvatski zdravstveni turizam i cijelo gospodarstvo.

Demografski izazovi uz jačanje trenda njegovanja dugovječnosti i vitalnosti otvorili su i poslovne prilike investitorima diljem svijeta. Goran Lauc, jedan od vodećih hrvatskih znanstvenika i poduzetnika u ovom području potvrđuje da longevity nije samo wellness priča, nego ozbiljan investicijski sektor.

Goran Lauc, Glycanage (Foto: Mario Borščak)

"Starenje populacije globalni je problem i zbog toga je takozvana longevity industrija sve više u fokusu investitora. Mi smo tu izvrsno pozicionirani jer smo uspjeli dokazati da je naš test biološke dobi jedan od najboljih načina za personalizaciju i validaciju različitih intervencija usmjerenih očuvanju zdravlja", pojasnio je Lauc, čija kompanija Glycanage surađuje s više od dvije tisuće klinika diljem svijeta.

Pr (Foto: Mario Borščak)

Na panelu Health is the New Business Strategy Marijana Pašalić, CEO Affidea Hrvatska, Tamara Aye, direktorica marketinga Merkur osiguranja i Marina Morić, direktorica ljudskih potencijala Hrvatske kontrole zračne plovidbe istaknule su da je zdravlje zaposlenika danas jedan od ključnih poslovnih prioriteta. Raspravljalo se o tome kako prevencija, rana dijagnostika, mentalno zdravlje, upravljanje stresom i burnoutom postaju sastavni dio konkurentnosti kompanija.

Panel: Health is the New Business Strategy (Foto: Mario Borščak)

Drugi panel konferencije bio je posvećen budućnosti hrvatskog turizma i mogućnostima razvoja zemlje kao europske longevity destinacije. Josipa Pipunić brand vizionar hotela Materra i osnivačica Divote, Josipa Jutt Ferlin CEO Hilton Hotela Keight i Preko i Nikolina Mišir CEO TUI Hotels & Resorts istaknule su da Hrvatska raspolaže prirodnim resursima, medicinskim znanjem i turističkom infrastrukturom koji joj omogućuju razvoj premium ponude usmjerene na dugovječnost i kvalitetu života.

Cilj konferencije Longevity Stories je otvaranje prostora za uspostavu prvih konkretnih partnerstava i poslovnih modela u sektoru longevity ekonomije. Organizatori smatraju kako Hrvatska, zahvaljujući kombinaciji prirodnih resursa, medicinske tradicije i strateške pozicije u Europi, ima priliku postati prva zemlja s nacionalnim longevity modelom i prvi europski longevity hub. Naglašeno je da longevity destinacija ne znači razvoj jednog turističkog proizvoda, nego dugoročno strateško usmjerenje cijele destinacije.

Konferenciju Longevity Stories podržali su TUI Hotels&Resorts, AFFIDEA Hrvatska, MERKUR OSIGURANJE, ORKA GRUPA, PBZ, A1, DM, RANGE ROVER, HILTON, OKTAL PHARMA, DIVOTE, LA ROSEE, NOVELIS MEDICAL, ARTISAN i MATERIA.