Hrvati i internetsko plaćanje: Koliko je sigurna online kupnja

Nije tajna da Hrvati vole kupovati i plaćati online. Prema ovogodišnjem Mastercardovu istraživanju MasterIndex, provedenom na više od tisuću ispitanika u Hrvatskoj, 47 posto ispitanika kupuje online barem jednom mjesečno, a njih 35 posto jednom do dva puta u tri mjeseca. Devet posto to čini svakog tjedna. S druge strane, svakog tjedna ili barem jednom do dva puta mjesečno na plaćanje online odlučilo se 45 posto ispitanika.

U oba slučaja transakcije online češće rade oni s višim prihodima i višom razinom obrazovanja. Polovina ispitanika podjednako kupuje i u domaćim i inozemnim trgovinama online. Hrvatskima prednost daje 30, a inozemnima 20 posto ispitanika. Online se najčešće kupuje odjeća, obuća i modni dodaci (74 posto). Na drugom je mjestu elektronika – mobiteli, televizori i slični gadgeti – s 44 posto. Među prvih su pet također kozmetički proizvodi (36 posto), ulaznice za razna događanja (32 posto) te kućanski aparati i namještaj (28 posto).

Hrvati i online kupnja (Foto: PR)

Debitna kartica je kraljica

Žene češće kupuju odjeću, obuću i kozmetiku, muškarci elektroniku, kućanske aparate ili namještaj, sportsku opremu i videoigre. Mladi do 29 godina više kupuju odjeću, obuću i modne dodatke. Za gadgete, namještaj i sportsku opremu više su zainteresirani ljudi u dobi od 30 do 39 godina, dok oni između 40 i 49 tako kupuju elektroniku, namještaj, namirnice, knjige i časopise. U padu je broj onih koji ne koriste kartice za kupnju online. Ti bi se trendovi, prognoziraju u Mastercardu, trebali nastaviti i u budućnosti.

Istraživanje je također pokazalo kako gotovo svi ispitanici imaju barem debitnu karticu, dok ih 45 posto ima kreditnu, a 25 posto prepaid. U prosjeku imaju gotovo tri kartice. Kartice se češće koriste za plaćanja nego za podizanje ili polaganje novca na bankomatima. U plaćanjima su Hrvati pomalo konzervativni – i dalje dominira dobra stara plastična kartica, najčešće debitna. Udio plaćanja mobitelom i dalje je malen, a plaćanje gotovinom preferira otprilike četvrtina ispitanika. Potonje vrijedi i za davanje napojnica u kafićima i restoranima, iako se gotovo svaki peti ispitanik odlučio to učiniti uz pomoć kartice.

Hrvati i online kupnja (Foto: PR)

Sigurnost na europskoj razini

Ako ste i dalje među onima koji se još nisu zakoračili u svijet plaćanja online zbog toga što vas brine je li to sve skupa dovoljno sigurno, evo zašto biste trebali promijeniti mišljenje. Tehnološke kompanije u platnom prometu, primjerice Mastercard, uskladile su svoja poslovanja sa strogom europskom Direktivom o platnim uslugama (PSD2). Njome se, između ostalog, traži potvrđivanje identiteta pri plaćanjima online s bilo koja dva od ukupno tri elementa: nešto što znate (recimo, lozinka), nešto što posjedujete (poput vašeg mobitela) i nešto što ste nedvojbeno vi (otisak prsta ili skeniranje lica, što još nazivamo i biometrijom).

Takav je pristup ugrađen u rješenje Mastercard ID Check, koje vam treba za veće transakcije, nove trgovce ili ako vaša banka naiđe na potencijalno sumnjivu transakciju vašom Mastercardovom karticom. U okviru procesa autentifikacije dolazi vam obavijest preko bankovne aplikacije sa zahtjevom za potvrdu. Za provedbu plaćanja dovoljna je potvrda, recimo, otiskom prsta. Može i m-tokenom ili jednokratnom lozinkom ako ste malo staromodniji. Ta usluga omogućava vašoj banci, odnosno izdavatelju kartice, da potvrdi da su vaše kupnje doista vaše.

Mastercard vašu sigurnost također štiti tako što, umjesto stvarnih podataka s vaše kartice, u komunikaciji s trgovcima koristi posve drugi broj - digitalni token, koji hakeri, čak i ako nekim slučajem dođu u njegov posjed, ne mogu zlorabiti jer postaje beskoristan.

Stoga neka vas sigurnost više ne zabrinjava. Uđite u digitalno doba, kupujte i plaćajte online koliko god vas je volja.



