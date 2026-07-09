Hisense pametni klima-uređaji donose novu razinu ljetne udobnosti

Ljetne vrućine ne znače samo visoke temperature – prava udobnost podrazumijeva prostor prilagođen svakodnevnim navikama, bez neugodnog strujanja zraka, buke i stalnog podešavanja postavki. Upravo na tome temelji se nova generacija Hisense pametnih klima-uređaja za 2026. godinu.

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Zahvaljujući Smart Eye senzoru i AI Smart Airflow tehnologiji, uređaji prepoznaju prisutnost i kretanje korisnika te automatski prilagođavaju smjer strujanja zraka. Sustav može pratiti korisnika ili izbjeći izravno puhanje, stvarajući ugodnije i prirodnije iskustvo hlađenja.

Za ravnomjernu raspodjelu zraka zadužena je Coanda AirFlow tehnologija koja hladan zrak usmjerava uz strop, dok Full DC Inverter osigurava brže postizanje željene temperature uz tiši i energetski učinkovitiji rad.

Hisense koristi i rashladno sredstvo R32 koje smanjuje utjecaj na okoliš uz zadržavanje visoke učinkovitosti hlađenja.

U ponudi su i multi-split modeli za klimatizaciju više prostorija. Model QH35XV4AG dolazi s HI-NANO tehnologijom za sterilizaciju zraka te inteligentnim upravljanjem strujanjem zraka, dok QJ35XJ3AG uključuje Fresh Air sustav koji uvodi svjež vanjski zrak bez otvaranja prozora te omogućuje grijanje i pri temperaturama do -22 °C.

Dodatnu praktičnost donosi ConnectLife aplikacija koja korisnicima omogućuje daljinsko upravljanje uređajem, praćenje potrošnje energije i prilagodbu postavki putem pametnog telefona.

Uz razvoj pametnih tehnologija i inovativnih rješenja za svakodnevni život, Hisense nastavlja jačati svoju prisutnost i na globalnoj sportskoj sceni. Kao ponosni sponzor FIFA World Cup 2026, tvrtka dodatno potvrđuje svoju predanost povezivanju tehnologije, vrhunskih iskustava i milijuna korisnika diljem svijeta, istodobno jačajući svoju globalnu prepoznatljivost.

Uživaj u savršenoj klimi jer uz kupnju odabranih modela unutarnje jedinice Hisense klima-uređaja u razdoblju od 18.05. do 03.08.2026. ostvaruješ povrat novca u iznosu od 50 € do 100 €!

Saznaj više na hr.hisense.com

*Za ostvarivanje prava na povrat novca potrebno je kupiti set Hisense klima-uređaja.