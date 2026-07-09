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Hisense pametni klima-uređaji donose novu razinu ljetne udobnosti

PišeOGLAS, 09. srpnja 2026. @ 11:12 komentari
Hisense
Hisense Foto: PR
Danas klima-uređaji više nisu samo uređaji za hlađenje prostora tijekom ljetnih mjeseci. Sve više postaju dio pametnog doma jer, uz regulaciju temperature, utječu i na kvalitetu zraka, razinu vlage te ukupnu udobnost svakodnevnog života. Korisnici pritom sve više traže rješenja koja spajaju energetsku učinkovitost, tihi rad i mogućnost prilagodbe individualnim navikama, zbog čega inteligentne funkcije postaju važan dio modernih sustava klimatizacije.
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Hisense pametni klima-uređaji donose novu razinu ljetne udobnosti
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