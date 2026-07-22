Gorenje donosi osvježenje tijekom najtoplijih ljetnih dana

Kao službeni sponzor FIFA World Cupa 2026™ u kategoriji rashladnih uređaja, Gorenje je tijekom prvenstva bilo dio navijačke atmosfere u milijunima domova diljem svijeta. I dok su nogometni heroji ispisivali novu sportsku povijest, Gorenje je brinulo da svaki dom bude spreman za zajedničko navijanje – uz rashlađena pića, svježu hranu i ugodnu temperaturu

No završetkom prvenstva završava samo nogometna priča. Ljeto se nastavlja, a Gorenje ostaje partner svakodnevnim trenucima koji okupljaju obitelj i prijatelje.

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Rashladna rješenja za bezbrižno ljeto

Tijekom visokih ljetnih temperatura hladnjak postaje jedan od najvažnijih uređaja u domu. Gorenje hladnjaci kombiniraju veliki kapacitet, napredne tehnologije hlađenja i energetsku učinkovitost kako bi namirnice dulje ostale svježe, bez potrebe za ručnim odmrzavanjem zahvaljujući tehnologijama Total NoFrost i NoFrost Dual.

Za veće obitelji i sve koji tijekom ljeta vole ugostiti društvo, side-by-side modeli s ugrađenim ledomatom i dozatorom vode omogućuju uvijek dostupnu hladnu vodu, kockice ili drobljeni led – savršeno osvježenje tijekom vrućih dana.

Ljeto znači više svježeg voća, rashlađenih napitaka i druženja s obitelji i prijateljima, zbog čega hladnjak postaje jedan od najvažnijih uređaja u domu. Gorenje NRB620C81BX4WFE razvijen je upravo za takve trenutke. S najvećim volumenom u svojoj klasi od čak 413 litara pruža dovoljno prostora za sve ljetne namirnice, dok tehnologija Total NoFrost eliminira potrebu za odmrzavanjem. Pametni AdaptTech sustav prepoznaje navike korisnika i održava optimalnu temperaturu, čuvajući svježinu hrane i smanjujući potrošnju energije.

Led uvijek pri ruci

Bez obzira organizirate li druženje na terasi, vrtni roštilj ili jednostavno želite rashladiti omiljeno piće nakon vrućeg dana, Gorenje ledomat može proizvesti do 12 kilograma leda dnevno, a prve kockice spremne su već nakon nekoliko minuta.

Pr (Foto: PR)

Više od sportskog partnerstva

Partnerstvo s FIFA World Cupom 2026™ za Gorenje predstavlja puno više od sportskog sponzorstva. Ono simbolizira zajedničke vrijednosti – pouzdanost, timski rad, inovacije i kontinuirano usavršavanje.

I nakon posljednje utakmice, Gorenje nastavlja razvijati uređaje koji pojednostavljuju svakodnevicu i omogućuju korisnicima da bezbrižno uživaju u svim ljetnim trenucima – od obiteljskih ručkova i spontanih okupljanja do zasluženog odmora.

"FIFA World Cup 2026™ ponovno je pokazao koliko sport može povezati ljude diljem svijeta. Ponosni smo što je Gorenje bilo dio tog iskustva te što i nakon završetka prvenstva nastavljamo stvarati proizvode koji donose više svježine i jednostavnosti u svakodnevni život naših korisnika."

Stella Nišević, Voditelj odjela marketinga, Gorenje Hrvatska

Dok nogometna sezona donosi nove uspomene, a ljeto se nastavlja, Gorenje zajedno sa svojim ambasadorom Lukom Modrićem nastavlja inspirirati korisnike da uživaju u svakom trenutku – uz uređaje koji donose svježinu, udobnost i pouzdanost u svaki dom.

Pr (Foto: PR)