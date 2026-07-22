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Gorenje donosi osvježenje tijekom najtoplijih ljetnih dana

PišeOGLAS, 22. srpnja 2026. @ 19:06 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Nakon posljednjeg sučevog zvižduka i završetka FIFA World Cupa 2026™, ljeto tek ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Pred nama su godišnji odmori, druženja na terasama, obiteljski ručkovi i roštilji s prijateljima – trenuci u kojima su svježina, udobnost i pouzdani kućanski uređaji važniji nego ikad.
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