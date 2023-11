Dukat najavljuje za građane besplatne projekcije višestruko nagrađivanog dokumentarnog filma „Just Eat It – A Food Waste Story“

Zagrebački Dukat kreće korak dalje i nastavlja s aktivnostima koje provodi s ciljem osvještavanja javnosti o važnosti smanjenja bacanja hrane. U sklopu svog velikog društveno odgovornog projekta Hrana se ne baca, Dukat organizira za građane besplatne projekcije višestruko nagrađivanog američkog dokumentarnog filma „Just Eat It – A Food Waste Story“. Projekcije će se održati u Zagrebu, Karlovcu i Bjelovaru ciljano pred blagdane, budući da u blagdanskom razdoblju količina otpada od hrane raste i do 25 posto u odnosu na ostatak godine.

“Just Eat It: A Food Waste Story” prati šest mjeseci života Jennifer Rustemeyer i Granta Baldwina, američkog para koji odlučuje u tom razdoblju živjeti isključivo od hrane koja bi u protivnom završila kao otpad. Uz to što istražuje uzroke i posljedice problema bacanja hrane, uključujući nepotrebno trošenje resursa, ekološke posljedice i socijalne implikacije, ovaj zanimljivi, ali ujedno šokantni dokumentarac motivira na odgovoran odnos prema hrani te na smanjenje stvaranja otpada od hrane u svakodnevnom životu.

Dokumentarni film “Just Eat It: A Food Waste Story” u trajanju od 73 minute moguće je besplatno pogledati 22. studenog u Karlovcu u Kinu Edison, 29. studenog u Bjelovaru u Kulturnom i multimedijskom centru te 30. studenog u Zagrebu u kinu Urania.

Na mrežnoj stranici projekta HranaSeNeBaca.hr potrebno je izvršiti prijavu i osigurati svoje mjesto, a u slučaju većeg interesa Dukat će otvoriti i dodatne termine za besplatne projekcije tijekom prosinca.

Gradovi Karlovac i Bjelovar podržavaju projekt Hrana se ne baca od samih začetaka te su pokrovitelji prostora u kojima će se odvijati projekcije u Karlovcu i Bjelovaru.