Također, predstavljena su i tri sound systema koji će ove godine oplemeniti festivalske pozornice: Seasplash Sound System, Roadtripper Sound System i Prevara Sound System!

Channel One (UK)

Četvrtak 17. srpnja

Sea Sound Festival Martinsku dovodi velikane Channel One Sound System. Vodi ga Mikey Dread, originalni selektor, koji pušta isključivo vinilnu selekciju na svom jednom gramofonu. Uz njega različiti pjevači i MC-ji oplemenjuju glazbu rastafarijanskim pjesmama. Izvode jedinstvenu selekciju osviještenog reggaea, ekskluzivnih dubplateova i energičnih steppas ritmova. Misija Channel One je "srušiti prepreke s reggae muzikom", što su postigli brojnim putovanjima i nastupima pred novom publikom diljem svijeta. Channel One Sound System jedan je od najpoznatijih sound systema u Velikoj Britaniji i neizostavni dio Netting Hill karnevala na kojem sudjeluje od 1982., nastao je kasnih 70-ih, kada su Michael i Trevor Bailey preuzeli sound od svoga oca. Rezidenti su u Village Undergroundu, jednom od najboljih klubova u Londonu. Svojom pozitivnom muzikom i porukom Channel One uvijek nudi podigne atmosferu.

PR (Foto: PR)

P.A.I.N. (UK)



Petak 18. srpnja

Oformljeni 1995., P.A.I.N. čvrsto drže svoju zastavu na DIY jarbolu. Posljednji put u Hrvatskoj su svirali davne 2003., a ovi punk/ska/reggae pioniri jedni su od najzaslužnijih bendova za podizanje te scene na našim prostorima. Od samih početaka nametnuli su se kao omiljeni festivalski bend i u Europi i kod kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu. Objavili su mnoge singlove i EP ploče, a najprimjećenija su njihova tri studijska albuma. "Oh My God", "Ouch" te posljednji "Crisis Time", koji je zaradio pohvale kritike koja ga je nazvala remek djelom koje se isplatilo čekati. Bend više ne ide na turneje, kao što je to nekad radio. Stoga iskoristite svoju šansu da uživo poslušate ovu skupinu "raščupanih degenrika" i pripremite se na ples do iznemoglosti uz ovaj jedinstveni bend.

PR (Foto: PR)

Tri sound systema

Seasplash Sound System, Roadtripper Sound System i Prevara Sound System i ove će godine osiguravati besprijekoran zvuk i fantastičnu atmosferu na festivalskim pozornicama. Ručno izrađeni, savršeno uštimani, ovi šaroliki sound systemi imaju već mnogo festivala, partyja i koncerata u svojim membranama.

Ulaznice za Sea Sound

Festivalske ulaznice u pretprodaji od sada su 55 eura, uz njih puštene su u prodaju i dnevne ulaznice po cijeni od 25 eura, osim za nedjelju kada su 20 eura. Vikend ulaznice (petak i subota) po cijeni od 40 eura. Dostupne su i grupne ulaznice (4 + 1) po cijeni od 220 eura. Sve ulaznice dostupne su na poveznici.

Ulaznice se mogu kupiti i na svim online i fizičkim prodajnim mjestima Entrio i Core event. Svi posjetitelji s festivalskom ulaznicom imaju pravo na besplatno kampiranje na lokaciji.

