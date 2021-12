U četvrtak ujutro, nešto nakon 8 sati policija i vatrogasci zaprimili su dojavu da je u Javorovcu izbio požar na kući, potvrdila je policija.

U kući je pronađen stradali muškarac. Nakon gašenja požara slijedi očevid.

Kako javlja podravski.hr, na terenu u Javorovcu nedaleko od Novigrada Podravskog brojni su vatrogasci, dobrovoljci i profesionalci iz JVP-a Koprivnica. Zasad još uvijek nije poznat uzrok požara.

Kako navodi taj portal, stradali je M. D. (74), koji je živio sam. Kći ga je zvala, nije se javljao, pa je zamolila susjede da provjere gdje je. No kada su stigli do njegove kuće, ugledali su dim. Pokušali su ući, no buknula je vatra.