Policija je u zagrebačkom kvartu Srednjaci provela veliku akciju, koja je rezultirala uhićenjem više osoba, među kojima su i strani državljani.

Zagrebački kvart Srednjaci danas poslijepodne bio je poprištem velike policijske akcije, u kojoj je navodno sudjelovalo dvadesetak pripadnika policije, među kojima i oni s dugim cijevima.

"Riječ je o redovnom policijskom postupanju. Nema ugroze za građane", kratko su rekli iz policije.

Ovu policijsku akciju komentirao je i ravnatelj policije Nikola Milina.

"Radi se o realizaciji uhićenja više osoba, ima tu stranih državljana. To je akcija koja je dugo pripremana. Stalno radimo na prevenciji što se tiče djelovanja kriminalnih skupina i u posljednjih nekoliko godina smo procesuirali 150 zločinačkih udruženja povezanih s raznim vrstama kriminaliteta. Vrlo smo prepoznatljivi i u međunarodnim okvirima", kazao je Milina za RTL.

"To radimo u suradnji s policijama u susjedstvu, zemljama EU. To je nešto što smo pripremali, nije se to dogodilo ništa iznenađujuće", kazao je Milina.