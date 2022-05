U svađi nakon gledanja utakmice, tri muškarca su sjekirom napali 60-godišnjaka i otkinuli mu komad uha. Dvojca su privedena. Cijelu priču ispričala je njegova kći za DNEVNIK.hr.

U četvrtak navečer je u Vinkovcima došlo do sukoba ispred jednog ugostiteljskog objekta u kojem se gledala utakmica između Hajduka i Rijeke, doznaje DNEVNIK.hr. Tri muškarca sjekirom su napala 60-godišnjeg muškarca, koji je u sukobu ostao bez dijela uha.

Propucani mladić koji je svjedočio kaosu na autocesti: "Svi su se šetali, gledali što se događa i taj juriš policajaca"

Grupa nepoznatih počinitelja usred bijela dana napala 22-godišnjaka u centru Zagreba: Teško je ozlijeđen

Cijeli incident ispričala nam je užasnuta kći koja je za sada htjela ostati anonimna. "On je bio obučen u dres Hajduka i normalno je hodao i ovaj prvi mu je doviknuo 'Šta je konju jedan, šta glumiš' na što mu je moj otac rekao da ga je vjerojatno zamijenio za nekoga i da ga on ne pozna", prepričava nam kći napad na svog oca.

"Ovaj je onda donio dasku za rezanje mesa i počeo ga udarati po glavi, po tijelu, tata je dobio jake udarce. Dolazi drugi i udara ga šakama, a onda jedan dolazi sa sjekirom i kaže mu 'Sad ću ti noge sjeći na komade'. Moj se otac otac predao, nije se branio i rekao je ''Dobro, evo sijeci'', a ovaj je zamahivao i rekao mu ''Je*o te Hajduk!''.

"Moj je otac branitelj, ima PTSP, dakle on ne zna što se događalo tu" nastavlja kći. U pomoć mu je priskočio nepoznati prolaznik koji je pozvao policiju. "Otac je izgubio dvije litre krvi" ogorčena je, "Bio je prepun udaraca, hematoma, to uho su mu prišili i otpustili su ga kući s lakšim ozljedama. Oni to karakteriziraju kao lakše tjelesne ozlijede'', ispričala nam je.

Nesretnom muškarcu pomoć je pružena u vinkovačkoj bolnici te je pušten na kućnu njegu. Zadobio je više udaraca u tijelo, glavu i posebno u uho koje je gotovo u cijelosti bilo otkinuto te mu je prišiveno natrag.

Policija privela osumnjičene

Iz policije su za Dnevnik.hr potvrdili da je 26. svibnja ispred ugostiteljskog objekta došlo do sukoba tri muške osobe pri čemu je neutvrđenim drevnim predmetom lakše ozlijeđen 60-godišnji muškarac. Pomoć mu je pružena u Općoj bolnici u Vinkovcima.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, policija je tri dana kasnije, 29. svibnja privela dvojcu muškaraca od 59 i 31 godine iz Vinkovaca, koje se dovodi u vezu s ovim događajem. Protiv njih je podnesena kaznena prijava i tereti ih se pokušaj nanošenja teške tjelesne ozlijede. Predani su policijskom nadzorniku.