U ponedjeljak je u Lipiku u obiteljskoj kući pronađena izbodena žena. Policija je uhitila muškarca.

U ponedjeljak iza 19 sati policija je dobila dojavu da je u Lipiku u Školskoj ulici u stanu pronađena 33-godišnjakinja s ozljedama od oštrog predmeta. Uhićen je 34-godišnji muškarac nad kojim policija provodi krim istraživanje.

Izbodena žena prevezena je u bolnicu u Pakracu radi pružanja liječničke pomoći. Stabilno je i izvan životne opasnosti.

Bivši suprug nožem je u trbuh ubo svoju bivšu ženu pred očima dvoje maloljetne djece od 8 i 10 godina i zatim pobjegao. Za muškarcem je pokrenuta velika potraga, blokirano je cijelo područje, na teren su poslane sve raspoložive policijske snage i muškarac je vrlo brzo pronađen i uhićen, javlja Mojportal.

"Žena je operirana, operacija je prošla dobro i ona je sada stabilno i izvan životne opasnosti", rekla je ravnateljica Opće županijske bolnice Pakrac Marina Major.

Navodno, uhićenom muškarcu ovo nije prvi put da je nasrnuo na svoju, sada bivšu suprugu.

"Najgore od svega jest što je to napravio pred djecom. Ubo ju je nožem jednom u trbuh, nož je ostao u tijelu do dolaska hitne, a djeca su sve to gledala. Koliko sam čuo, susjedi i svećenik prvi su priskočili u pomoć", izjavio je jedan Lipičanin.

Uhićeni muškarac u Lipik se doselio iz Zadra, a on i njegova bivša supruga bili su pripadnici jedne vjerske zajednice. Navodno su se često svađali, a rastali su se prije nekoliko godina, javlja portal.