Ubojstvo u Piškorovcu. Žena koja je u nedjelju u čakovečku bolnicu zaprimljena s teškim ozljedama danas je preminula. Muškarac je uhićen.

Jučer, 16. veljače 2020. godine u 18:52 Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu Županijske bolnice u Čakovcu da je na hitni bolnički odjel zaprimljena 37-godišnjakinja s teškim ozljedama opasnim po život.

Danas, 17. veljače u jutarnjim satima zaprimljena je nova obavijest čakovečke bolnice da je 37-godišnjakinja preminula, izvijestila je policija..

Uhićen je 35-godišnjak s područja općine Mala Subotica zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva. Kriminalistička istraživanja nastavljaju se kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ovog događaja. Policija nije željela otkriti način na koji je žena ubijena.

Kako DNEVNIK.hr neslužbeno doznaje, ubojstvo se dogodilo u obiteljskoj kući u Piškorovcu. Bili su nevjenčani partneri, a iza majke je ostale devetero djece. Točan uzrok smrti utvrdit će obdukcija.

Iz policije kažu kako je osumnjičeni u nekoliko navrata prijavljivan zbog remećenja javnog reda i mira, a iz Centra za socijalnu skrb kažu kako nije bilo događaja koji bi upućivali na obiteljsko nasilje. O maloljetnoj djeci ubijene žene trenutačno skrbe njezina obitelj i punoljetna djeca.

"Do sad nije bila svađa. Živjeli su lijepo i skromno. Odjednom je to počelo", rekla je kći ubijene Irma Balog i dodala da nikad nije pretpostavila da bi se ovako nešto moglo dogoditi.

Matjaš Oršuš iz Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije govori da se me treba stigmatizirati cijelu zajednicu.

Motiv nejasan

Sve je pratila i reporterka Nove TV Barbara Štrbac. Ponovila je kako je motiv još nepoznat te da se osumnjičeni nalazi u pritvoru.



"Motiv čini se nikome do kraja nije jasan. Vjerojatno će se znati više nakon što osumnjičeni da svoj iskaz. Tim više što svi ovdje kažu da je riječ o obitelji s kojom do sad nije bilo većih problema. To su nam potvrdili i iz Centra za socijalnu skrb. Nadzirali su ih samo jer su bili korisnici socijalne pomoći. Ništa nije upućivalo na to da u obitelji ima problema. Može se samo prepostaviti, kažu ovdje, da je svemu kumovao alkohol.

Cijela romska zajednica je potresena prije svega jer je jedan život izgubljen, djeca su ostala bez majke, ali i zbog toga sto ce ovaj događaj baciti dodatnu stigmu na cijelu njihovu zajednicu, a znamo da su odnosi izmedu Međimuraca i romske manjine ionako vec dovedeni do usijanja. Apeliraju da se ne gleda na sve Rome kroz pojedinačne slučajeve.

Ovaj problem za sada nisu uspjele riješiti ni sve mjerodavne institucije, a kako doznajemo već za sutra je resorna ministrica Vesna Bedeković sazvala sastanke ne bi li se po tko zna koji put našlo rješenje kojim bi bili zadovoljni i Romi i Međimurci", izvijestila je Štrbac.