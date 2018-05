U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros oko 4 sata dogodila u mjestu Korija kod Virovitice poginula je 30-godišnja žena, dok je 21-godišnji vozač teško ozlijeđen i liječnici se bore za njegov život.

Na državnoj cesti broj 2 u mjestu Korija kod Virovitice jutros oko 4 sata dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala i jedna je teško ozlijeđena s ozljedama opasnima po život.



21-godišnji vozač osobnog automobila, s dvije godine vozačkog iskustva, upravljajući vozilom marke Volkswagen, tip Passat, iz za sada još neutvrđenog razloga vozilom zahvatilo je putnu bankinu i sletio u jarak uz cestu, prednjim dijelom udarivši u betonski putni most. Došlo je do prevrtanja vozila. Poginula je 30-godišnja putnica, dok se liječnici bore za život teško ozlijeđenog vozača. Policija navodi da niti vozač niti putnica nisu bili vezani pojasom, a kako bi ih izvukli iz prevrnutog vozila, morali su intervenirati i vatrogasci.



U policiji upozoravaju kako je to ove godine druga prometna nesreća s poginulom osobom na području Virovitičko-podravske županije u kojoj su mladi vozači u samo jednoj noći uzrokovali slijetanja vozila s ceste s teško nastradalim osobama.