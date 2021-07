Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je u četvrtak istražni zatvor za četvero od ukupno 12 osumnjičenih u aferi pogodovanja splitskim privatnim poduzetnicima.

U istražnom zatvoru zadržani su poznati splitski poduzetnik i njegov brat, bivša voditeljica Odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje grada Splita (58) te viša savjetnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja (57).

Sudac istrage nije udovoljio zahtjevu tužiteljstva da se tijekom istrage zatvori inspektor zaštite od požara PU Splitsko-dalmatinske koji će se kao i ostalih sedmero uhićenih u ovom slučaju braniti sa slobode.

Glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Dinko Mešin medijima je kazao da je sud jutros primio prijedlog Uskoka za određivanjem istražnog zatvora za pet od 12 privedenih. Kazao je kako je istražni sudac Mlađan Prvan prihvatio prijedlog za četvero osumnjičenih, a za jednoga odbio.

"Četiri osumnjičenika ostaju u istražnom zatvoru dok se ne ispitaju svjedoci u istrazi. Ukoliko se svi svjedoci ne ispitaju u roku od 30 dana koliko osumnjičenicima traje istražni zatvor on se može i produljiti. Druge mjere opreza nisu određene, doneseno je rješenje o provođenju istrage i postupak ide dalje", izjavio je Mešin.

Branitelj poduzetnika splitski odvjetnik Vinko Ljubičić je kazao da je njegovom klijentu istražni zatvor određen samo zbog utjecaja na svjedoke, dok nije prihvaćen znatno teži osnov, a to je opasnost od ponavljanja djela. Rekao je da mu se na teret stavlja poticanje iako on to nije mogao ostvariti osobito prema osobama koje nisu službene osobe te nikada nije došao u Banovinu poticati nekoga na počinjenje kaznenog djela.

"Ni centimetra nije odstupio od pravomoćne građevinske dozvole"

"Smatram da nije bilo mjesta za određivanje istražnog zatvora, a na neki način obrana treba biti zadovoljna ovakvom odlukom jer da je prihvaćen istražni zatvor i po drugom osnovu onda bi to bilo zaista neizvjesno dugo i znatno teže za obranu. Moj branjenik nije niti jednog centimetra odstupio od pravomoćne građevinske dozvole i to ćemo dokazati. U svojim su obranama to vrlo objektivno i uvjerljivo dokazala dva vodeća arhitekta u južnoj Hrvatskoj koji su obuhvaćeni ovim postupkom", istaknuo je Ljubičić.

Otkrio da je u istrazi predloženo saslušanje dvadesetak svjedoka.

U velikoj antikorupcijskoj akciji prije dva dana su uhićeni poduzetnici (65) i (54), poduzetnikov brat (60), bivša voditeljica Odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje grada Splita (58), njen suprug i glavni projektant (60), viša savjetnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja (57), arhitekti (71) i (56), predstavnica investitora (57), savjetnik za graditeljstvo u gradskom uredu (37), inspektor zaštite od požara PU Splitsko-dalmatinske (55) i nadzorni inženjer električnih instalacija (76).

Prema prijavi Uskoka investitoru hotela i stambene zgrade na Mejama omogućili su veću građevinsku površinu od dozvoljene, ali i imovinsku korist od 3,2 milijuna eura.

U prijavi se navodi kako su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te primanja i davanja mita. Sumnjiče h da su pritom zajednički i dogovorno počinili niz nezakonitosti koje su suprotne Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti od požara, lokacijskim uvjetima određenim DPU-om i GUP-om.