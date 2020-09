U Bjelovaru je podignuta optužniva protiv 50-godišnjaka zbog prevare, prijetnje i silovanja.

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjaka kojega terete za počinjenje više kaznenih djela.

Terete ga da je od 14. srpnja 2019. do 18. listopada 2019. u više navrata oštećenici lagao da mu je novac potreban za liječenje bolesnog sina, za drva te za građevinske radove koje je obećao obaviti.

Ona mu je povjerovala i dala mu ukupno oko 143.000 kuna, koje je on zadržao za sebe.

50-godišnjaka se tereti i da je u pet navrata od srpnja do rujna prošle godine silovao ženu koju je prevario za novac te prijetio njoj i njezinu sinu.

Utvrdi li mu se krivica, Kazneni zakon za prevaru predviđa kaznu zatvora u trajanju od jedne do osam godina, za silovanje je predviđena kazna zatvora u trajanju od jedne do pet godina, a za kazneno djelo prijetnje usmrćivanjem predviđena je kazna zatvora u trajanju do tri godine.