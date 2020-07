View this post on Instagram

U NP Paklenica trenutno je u tijeku transport preminule hrvatske državljanke sa staze koja vodi prema Lugarnici. Niti nakon dugotrajnog oživljavanja AED defibrilatorom dežurni spašavatelji nažalost nisu joj mogli pomoći. Iskrena sućut obitelji preminule. #hgss #hgsszadar #112 #volonteri #mountains #rescue #nppaklenica