Dvoje tinejdžera u dobi od 15 i 16 godina ubijeno je u Londonu u ponedjeljak navečer u razmaku od svega par sati.

Dvoje tinejdžera, 15-godišnjak i 16-godišnjak, ubijeni su u Londonu u ponedjeljak navečer. Incidenti su odvojeni, jedan se dogodio na Greenwichu oko pet sati ujutro, a drugi u Lambethu nešto prije ponoći.

Gradonačelnik Londona Sadiq Khan izrazio je zgražanje i izjavio da je slomljen. Policija je prvo intervenirala u Greenwichu oko pet sati ujutro nakon dojave o masovnoj tučnjavi blizu Woolwich Arsenal željezničke stanice.

Pronašli su 15-godišnjeg dječaka s ubodnim ranama. Internetom kruže fotografije ljudi koji su pokušavali zaustaviti krvarenje komadima odjeće kako bi mu spasili život, ali nisu uspjeli. Preminuo je oko pola sata kasnije, prenosi Sky News.

Horrible scenes in Woolwich this afternoon at the scene of a stabbing. London Air Ambulance has left the scene and a forensics tent has been set up where the victim was being treated. #woolwich pic.twitter.com/Q1XVzE7c6l