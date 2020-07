Četiri mlada života zauvijek su ugašena u teškoj prometnoj nesreći na istoku Hrvatske. Vraćajući se iz noćnog provoda, zbog prevelike brzine u Starim Mikanovcia na mjestu premilnula djevojka i tri mladića iz okolnih sela. Vatrogasci koji su izašli na intervenciju kažu kako su ih scene šokirale, a mještani se ne sjećaju ovako velike tragedije u svom kraju.

Fotografije koju je policija napravila na očevidu mjesta nesreće dovoljno govori o tragediji koja se sinoć dogodila u jedan sat nakon ponoći na ulazu u Stare Mikanovce.

Neslužbeno se doznaje da je četvero mladih sinoć bilo u kafiću u susjednom selu Vrbica te su oko jedan sat krenuli pojesti nešto prije spavanja. Za upravljač automobila đakovačkih registracija sjeo je 19-godišnji mladić koji je zbog prevelike brzine izgubio kontrolu nad vozilom te su udarili u kuću.

''To je bio dečko za primjer. Imao je taj auto godinu dana, možda malo više. Igrao je nogomet za Mikanovce, bio je u svemu dobar, u svemu. I sad je fakultet upisao'', priča jedan mještanin.

Poznanik stradalih Antonio Kampić kaže da nikome ne želi da doživi ovakvu tragediju. ''Velika tragedija. Znam kako je sad roditeljima, teško. Ja sam baš gledao taj događaj. Audi A6 postigne veliku brzinu. Vjerojatno su se sa 100 i nešto, 190 slupali garant. Žao mi je svih četvero, ali nikome tako'', kaže.

Potresni prizori s mjesta nesreće

I policija je potvrdila da je nesreći kumovala prevelika brzina.

''Izgubio je nadzor, skrenuo s ceste. Potom su imali jednu veću dionicu nekontroliranog kretanja automobilom i završili su udarom u obiteljsku kuću gdje su smrtno stradali on, njegova suvozačica koja ima 18 godina, i ona je iz Starih Mikanovaca, a na stražnjem sjedištu su bili još jedan 18-godišnjak i 20-godišnjak iz Vrbice'', otkrio je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Osim policije na intervenciju su izašli i vatrogasci iz Vinkovaca te Starih Mikanovaca koje je scena šokirala.

''Slike su bile strahovito potresne, mi nismo mogli... Nećemo pričati o tome, to ostaje nama u sjećanju. Dečkima koji su radili zahvaljujem na tome što su priskočili u pomoć, ali nažalost bilo je kasno za četvoro mladih ljudi i mi smo to završili ujutro do sedam sati'', rekao je Josip Pavošev, zapovjednik DVD iz Starih Mikanovaca.

Tragedija kakvu mnogi ne pamte

Mještani Starih Mikanovaca i okolnih sela su zavijeni u crno, a mnogi ističu kako se ne sjećaju ovakve tragedije.

''Izražavam duboku sućut obiteljima poginulih. Naše općine su odlučile da će na dan sprovoda proglasiti dan žalosti u našim lokalnim samoupravama'', rekao je načelnik općine Semeljci, Grga Lončarević.

Nakon tragičnog događaja koji je odnio četiri mlada života policija je poslala još jedan apel svim mladim i neiskusnim vozačima da pripaze s papučicom gasa kako bi se izbjegle nesreće s ovako stravičnim posljedicama.

