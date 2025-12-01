FOTO Vatra šikljala kroz krov obiteljske kuće: Jedna osoba bila je unutra kad je počelo

U ponedjeljak je gorjela obiteljska kuća u Ulici Nikole Badovinca u blizini Dinamova stadiona u Zagrebu.

Kuća koja se zapalila je veličine 10 x 10 metara, a riječ je o dvojnom objektu.

U trenutku kad su vatrogasci JVP-a Zagreb stigli na mjesto požara plamen je izlazio kroz krov.

"Po dolasku se provodilo gašenje unutarnjom navalom i pretraživanje objekta. Počinjemo i gašenje izvana da se požar ne proširi na drugi objekt", objasnili su vatrogasci tijek intervencije u Maksimiru.

U trenutku požara u kući je bila jedna osoba, koja je sama izašla.

Požar obiteljske kuće u Zagrebu - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Požar obiteljske kuće u Zagrebu - 1 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Na terenu je bilo pet vatrogasnih vozila.