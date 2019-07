Karlovačka policija osumnjičila je dvojicu muškaraca za miniranje crkve u Cetingradu 1991. godine.

Provedeno je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 54 i 47 godina. Osumnjičeni su za miniranje crkve u Cetingradu 1991. godine.

Policija 54-godišnjaka sumnjiči da je kao zapovjednik jednog od diverzantskih vodova Štaba Teritorijalne obrane 1991. godine u Cetingradu, za vrijeme oružane agresije tzv. JNA i naoružanih paravojnih snaga na Republiku Hrvatsku izdao zapovijed 47-godišnjaku da minira i sruši crkvu u Cetingradu.

Dogodilo se to neposredno nakon zauzimanja mjesta Cetingrad iz kojeg je protjerano stanovništvo hrvatske nacionalnosti, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba. 47-godišnjak je u to vrijeme bio zapovjednik inženjerijske grupe u sastavu Diverzantskog voda. On je, zajedno s članovima svoje inženjerijske grupe minirao i srušio župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Cetingradu.

Obojica su nedostupna državnim tijelima RH pa je za njima raspisana potraga.