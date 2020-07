USKOK je pokrenuo istragu protiv 33-godišnjeg policajca i 39-godišnjakinje zbog primanja mita, pomoći u primanju mita i krivotvorenja službene isprave.

33-godišnji policajac je u razdoblju od 5. lipnja do 2. srpnja, u Zagrebu bio zadužen za rad na predmetu koji se vodi povodom kaznene prijave protiv počinitelja krađe.

USKOK sumnja da je policajac od žrtve krađe saznao da mu je bitno da mu se, pored ostalih ukradenih stvari, vrati hard disk. Od 39-godišnje djevojke lopova saznao da ona im taj hard diska.

Oduzeo joj ga je uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta te s njom dogovorio da će od pokradenog muškarca tražiti 1000 kuna u zamjenu za vraćanje hard diska. Taj su iznos trebali podijeliti.

Nakon toga je 33-godišnji policajac nazvao pokradenog muškarca i rekao mu da će poduzeti sve kako bi pronašao njegov hard disk, ali da mu za to mora platiti 1000 kuna. On je to i učinio - uplatio je traženi iznos na račun u banci.

33-godišnji policajac je 10. lipnja u Zagrebu vlastoručno potpisao pokradenog muškarca na potvrdi o vraćanju predmeta. Time je lažno prikazao da su mu toga dana vraćeni određeni predmeti, a potom je tako sačinjenu potvrdu priložio Posebnom izvješću koje je 16. lipnja 2020. podneseno nadležnom državnom odvjetništvu.

Policajac je u pritvoru, a protiv njega USKOK-u je podnesena kaznena prijava.

"Ujedno, rješenjem načelnika Policijske uprave zagrebačke policijski službenik je udaljen iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti te će se protiv njega u zakonskom roku podnijeti zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka nadležnom Disciplinskom sudu u Zagrebu", priopćeno je iz PU zagrebačke.