Damir Minković osumnjičen je da je u noći na 24. studenoga 2018. ušao u obiteljsku kuću u Strugama u Zagrebu.

Vlastitu tetu Maricu (76) i njezina posinka Sinišu (50) navodno je zaklao na spavanju. Nožem im je prerezao vrat, a zatim je otputovao iz Hrvatske.

Uhitili su ga na graničnom prijelazu Bajakovo na putu iz Beograda.

Prema optužbi, Damir, koji je živio u susjednom stanu, zaklao ih je nožem zbog novca. Riječ je o dvostrukom ubojstvu koje je šokiralo javnost jer je ubijena 77-godišnja strina bila gotovo nepokretna, a njezin 50-godišnji posinak Siniša osoba s posebnim potrebama. Majka i sin pronađeni su 24. studenog prošle godine ujutro u svojim sobama u kući na Strugama, pisao je Jutarnji list, kojem je Minković rekao da je nevin.

"U šoku sam zbog svega. Posvuda se u medijima piše da sam osumnjičen za ubojstvo. Nisam kriv. Tetu sam zadnji put vidio prije nekoliko dana, kad sam otišao k njoj po stare novine da naložim peć. Tog 24. studenoga oko 7 sati otišao sam od kuće jer mi je u 8:10 s autobusnog kolodvora polazio autobus. Bilo je to vikend-putovanje koje sam planirao još u Njemačkoj. Ne mogu vjerovati da sam opet osumnjičen, i to za nešto što nisam napravio. Strah me je da je to što se tamo dogodilo zapravo bilo namijenjeno meni zbog moje prošlosti. S tetom Maricom bio sam u dobrim odnosima. Da, znao sam od nje posuditi novac, nikad više od 50-ak kuna", poručio je tada Minković iz Beograda Jutarnjem.

Dok je on bio u inozemstvu, policija je u jednom kontejneru našla nož na kojem je bilo krvi obiju žrtava. Minkovića je susjeda vidjela kako u kontejner baca neki zamotuljak. Nakon toga je sjeo preko puta nje u ZET-ov autobus. Tresao se i imao je zakrvavljene oči. Policija je pokupila sve kontejnere s tog stajališta. U jednom su našli okrvavljeni rambo nož s kakvim se Minković često slikao za Facebook.

Kap krvi nesretne Marice našli su i u stanu osumnjičenog.

Prema iskazima niza svjedoka, Minković je neposredno prije puta u Beograd na više strana žicao novac za provod s djevojkom koja mu se jako sviđala, a čak je razmišljao i o uzimanju zajma. Ladica u kojoj je Marija Minković držala novac iščupana je iz ležišta, a to je, de facto, bio jedini dio stana po kojem je ubojica nešto tražio. Međutim, u ladici pokraj te bilo je 6000 kuna koje ubojica nije našao, pisao je Jutarnji.

Od trenutka kada je uhićen Minković se brani šutnjom.

Damir Minković otprije je poznat policiji i sudstvu zbog pljačke zlatnine vrijedne tri milijuna kuna iz zagrebačke poslovnice Zlatarne Celje, koju je počinio 2010. s još trojicom muškaraca. Za to je odlužio šestogodišnju zatvorsku kaznu, pišu 24sata.