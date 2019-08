Nedugo nakon početka utakmice 2. pretkola Lige prvaka između Dinama i Saburtala u Gruziji, na zagrebačkim ulicama odvijala se prava drama. Nedaleko od maksimirskog stadiona sukobile su se dvije suprotstavljene skupine najekstremnijih Dinamovih navijača. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 23-godišnjakom.

U krvavom obračunu koristile su se čak i sjekire. Do sukoba je došla u jednom kafiću u blizini Maksimira, gdje su se navijači okupili gledati utakmicu.

''Sumnja se da je osumnjičeni 23. srpnja 2019. godine oko 19:15 sati, zajedno s još tri osobe starosti od 21 do 23 godine, a svi navedeni su pripadnici navijačke skupine, s unaprijed stvorenom namjerom izazivanja nereda i nasilja na javnom mjestu, kao i nanošenja tjelesnih ozljeda pripadnicima suprotstavljene navijačke frakcije došli u Ulicu Svetice, gdje se nalazi ugostiteljski objekt, znajući da će na terasi navedenog ugostiteljskog objekta biti pripadnici njima suprotstavljene navijačke frakcije koji su organizirano pratili TV prijenos utakmice.

Obračun zaraćenih frakcija BBB-a: Tukli se sjekirama usred Zagreba

Nakon toga osumnjičeni je s ciljem nanošenje tjelesnih ozljeda drugim osobama, s manjom sjekirom u ruci, došao do terase ugostiteljskog objekta na kojoj se u tom trenutku, uz veći broj za sada nepoznatih osoba, nalazio i 42-godišnjak, a koji su pripadnici suprotstavljene navijačke skupine. Tom prilikom osumnjičeni je počeo mahati sjekirom prema navedenim osobama uz pogrdne povike, pozivajući cijelo vrijeme na fizički sukob, te u isto vrijeme pozivajući osobe koje su došle s njim u društvu da mu se pridruže u napadu'', stoji u policijskom priopćenju.

Snimka sukoba koji se pojavila na internetu izazvala je zgražanje javnosti. Samo je čudom sve prošlo bez ozlijeđenih.

U toj skupini od njih također troje (23,21, 22), a koji su bili u društvu osumnjičenog, jedan je nosio manju sjekiru, a druga dvojica su u rukama nosili čekiće. Usred sukoba našao se i 42-godišnjak je pokušao maknuti osumnjičene s terase lokala kako bi spriječio napad. No osumnjičeni je s namjerom da nekoga teško ozlijedi, smatra policija, dotrčao do njega te je svom snagom zamahnuo sjekirom prema glavi 42-godišnjaka. Pravom je srećom muškarac uspio izbjeći udarac sjekirom u glavu, no izgubio je ravnotežu i pao na tlo. 36-godišnji muškarac pokušao mu je pomoći da se ustane, ali je ozlijedio nogu.

''Osumnjičeni 23-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnijeta Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu'', izvijestila je PU zagrebačka.