Osječka policija je uhitila dva muškarca i zaplijenila više od 15 kilograma marihuane, puške, prigušivače, streljivo...

Osječki policajci su u četvrtak u šumi kraj Sarvaša spazili muškarca s dvije vreće. Povikali su mu da stane, no on je bacio vreće i počeo bježati, no ne zadugo - uskoro je uhićen i priveden u prostorije osječke policije.

Utvrđeno je da je riječ o 47-godišnjaku, a prilikom očevida su shvatili i što je u vrećama - više od 10 kilograma marihuane (cvjetovi, listovi i grančice), dvije puške i prigušivač za pušku.

Istražujući ovaj slučaj policajci su uhitili još jednog muškarca (48) kojeg dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela, a temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obojici su pretražili domove.

Prvome su, na području Sarvaša, pronašli i uz potvrde oduzeli više od stotinu komada grana raznih duljina s osušenim zelenim cvjetnim vrhovima marihuane težine veće od dva kilograma (nekoliko komada bilo je visine između dva i pol i tri metra), medicinsku špricu s uljem kanabisa, više od 100 grama osušenih zelenih cvjetnih vrhova opojne droge marihuana, precizne vage te vrećicu s više od četiri grama marihuane.

Također u Sarvašu pretražili su dom i automobil drugog muškarca i pronašli mobitele, špricu s uljem kanabisa, staklenku s tragovima kanabisa, nekoliko ribolovnih mreža plovarica dužine 30 do 50 metara, više od 15 kilograma mesa divljači, prigušivač za pušku, okvire za automatsku pušku, rukohvate za pušku, više stotina komada raznog streljiva – za automatsko oružje, pištolj, lovačko oružje, uređaj za noćno osmatranje te PVC vreću s više od 900 grama marihuane.

Ukupno je kriminalističkim istraživanjem pronađeno i oduzeto više od 15 kilograma droge marihuana. Obojica su u večernjim satima u petak predana pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.