Kontroverznu oslobađajuću presudu Tomislavu Horvatinčiću komentirao je sin poginulih Talijana, Federico Salpietro. S istom se, kaže, nikako ne može pomiriti.

Federico Salpietro je, komentirajući presudu Tomislavu Horvatinčiću na sudu u Šibeniku za DNEVNIK.hr poručio kako mu je stalo do istine, a samu presudu Horvatinčiću nazvao je smiješnim i opasnim pravnim presedanom

"Vezano za današnju presudu jedino što mogu reći da sam vrlo tužan zbog svoje obitelji ali zabrinut i za Hrvatsku. Sad će svatko tko ubuduće napravi grešku, čak i ubije nekog, moći reći da je imao sinkopu. To je smiješan i opasan pravni presedan", rekao je Salpietro.

"Ništa novog se nije moglo čuti još od studenog 2015. gdine, a medicinski stručnjaci rekli su jedno te istu stvar: obzirom da nisu bili prisutni u trenutku nesreće, ne mogu dokazati da li se dogodila sinkopa. U osnovi, jedino je sutkinja povjerovala Horvatinčiću, izgleda. Ona je povjerovala osobi koja je iznosila laži od samog početka", dodao je ogorčeni Talijan.

Kad logika puca po šavovima

Naveo je i četiri priomjera u kojima je Horvatinčić lagao.

"Prvo, on je skicirao nesreću odmah nakon nesreće i ispred policajaca. Kako možete napraviti skicu dinamike incidenta ako ste imali sinkopu? Kako se možete toga sjetiti?", pita se Salpietro.

"Drugo, rekao je da su autopilot i elektronički sustavi na njegovom brodu bili pokvareni te da je pokušao izbjeći sudar pritiskajući sve tipke, no da brod nije reagirao. Nije li bio u nesvijesti?!? Imao je sinkopu, zar ne?", logički zaključuje Talijan.

"Treće, vjerojatno je imao još jednu sinkopu u trenutku kad je trebao reću iznos u eurima ili kunama za odštetu, jer ja od toga nisam dobio ništa. Ako on to može dokazati dokumentom, ovdje sam da to i pročitam. Ne može ništa dokazati, jer ništa nije niti ponudio. Ima moj bankovni račun od travnja 2016. godine", naglasio je Salpietro.

"Četvrto, vjerojatno je imao još jednu sinkopu kad se nije sjetio da je mene i moju sestru tužio za 214.397 eura i 30 centi, zbog štete na svojem brodu (!!!) Pred sudom je rekao da to nije istina, ali za to postoji pisani dokument kao dokaz", rekao je sin poginulih Talijana.

"Zaključak donesite sami"

Na kraju se pita, je li Horvatinčić kredibilan i je li izrečena mu presuda kredibilna i svima jasna.

"Vama ostavljam da zaključak donesete sami. Nikad ništa loše nisam rekao toj sutkinji ili protiv Hrvatske pa neću niti sad. Volim ovu zemlju i želim se vraćati u nju na siguran način, kao što sam to radio i sa svojom obitelji. No, postoji nešto nevjerojatno u ovoj promjeni presude i želim da svi ljudi zajedno zatraže istinu", poručio je Salpietro.

Za kraj je dodao i kako se "moli da tužiteljica nastavi i dalje sa svojim dobrim radom" te dodaje da će on zajedno sa svojim odvjetnicima nastaviti boriti se za istinu.

"Mogu prihvatiti greške, ali nikad neću oprostiti laži", kaže Salpietro.